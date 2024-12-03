養「精」蓄銳…長期禁慾效果更好？ 泌尿醫列5影響：小心變短
養「精」蓄銳真的有效？泌尿科醫師黃冠鈞在臉書粉絲專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」打破迷思，解析長期禁慾的五大影響。黃冠鈞以拉馬克的「用進廢退說」為例，強調生物頻繁使用的部位就會「進」步，而不常使用的部位就會「退」化。
「長期禁慾後，解鎖性能力會像火山爆發一樣嗎？」黃冠鈞針對此迷思來解答，指出世界衛生組織（WHO）建議禁慾2-7日可以提升精蟲的品質，但若長期刻意的禁慾，精蟲品質會大幅滑落。而禁慾的定義是「未射精天數超過7天以上」，如同食物在賞味期最為新鮮，過了賞味期則品質下滑。
禁慾後五個影響如下：
一、精子活動度下降
二、GG的延展性變差
三、長期未自主勃起, 可能導致性功能障礙
四、台灣尿失禁協會上研究指出，相較於每月射精4-7次的族群，每月射精21次以上，發生攝護腺癌的機率少50%
五、長期禁慾，容易造成心情低落憂鬱
所以當身體機能退化或是不去使用時，性能力也會表現得越來越差，導致海綿體纖維化、血管彈性變差，陰莖越來越短、充血也越來越困難。因此，在適當的範圍下射精與保持規律健康的生活，情緒維持穩定快樂，定期的汰換也可以讓精子的品質穩定。
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