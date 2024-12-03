千元泰式按摩疑標錯價…下單7張銅板價到手 法務局提醒

一名民眾日前在KLOOK客路網站發現，原本千元的泰式按摩竟標價只要70多元，不疑有他立刻下訂，致電按摩店後疑似是網站標錯價，但店家也願意接單，不過票券可能重新調整。對此，北市法務局提醒，若契約成立不得片面取消或更改。

民眾表示，2日想說先去KLOOK客路官網查有沒有特價的泰式按摩放鬆筋骨，竟然發現原價1800元的套票，竟然下殺到70多元，一開始想說是不是誤植價格，但上頭也有寫到特價95%，因此不疑有他下單7張。

事後，民眾也打電話該泰式按摩店詢問預約，店家也願意接單，不過，店家也提到，因為人力因素，難以將這些誤植筆訂單吃下，因此會和Klook討論新的方案。

台北市法務局提醒，訂單是否成立，應視個案雙方要約承諾的意思表示是否合致，可依業者對訂單的具體回覆內容判斷，若有確認契約成立，即應依約履行，不得片面取消或變更契約內容。

法務局說，若因可歸責於業者的因素無法履約，即應賠償消費者損失。雙方若仍有爭議，消費者可依消保法規定向各縣市政府提消費爭議申訴。