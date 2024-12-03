這杯請你喝…大夜店員一臉疲憊她遞「暖心拿鐵」 眾人共鳴：會想哭

有一名女網友在論壇Dcard上以「今天買咖啡隨手多做了一件小事」為題發文，她表示，清晨五點半，去711買咖啡，看見拿鐵第二杯半價優惠，就順手買了兩杯，然後將其中一杯遞給店員說「這杯請你喝，辛苦了。」她看到店員臉上浮現又驚又喜的笑容。這樣的小舉動帶來這麼大的溫暖，讓她感到很美好。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，她每天要早起出門工作，這天凌晨五點半，她照舊拖著尚未完全醒的身體去711買咖啡，準備迎接新的一天。她見店員看起來也一臉疲憊，猜可能是剛熬完大夜班。因看到指定拿鐵有第二杯半價的優惠，就順手買了兩杯。待咖啡做好，她就將其中一杯遞給店員說「這杯請你喝，辛苦了。」店員先是愣了一下，隨後臉上浮現又驚又喜的笑容。

原PO表示，那一刻讓她發現這麼小的舉動，也能帶來這麼大的溫暖。憶起自己年輕打工的日子，很多客人無意間的小善意，常讓她開心一整天。還有一次男友騎車，遇見路邊有位阿嬤不小心摔倒，他立刻停車關心，還幫忙叫救護車，覺得男友真的很有愛。她覺得「溫暖別人的同時，其實更是溫暖了自己」，希望大家也能成為自己生活裡的光。

這篇貼文迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，「同意，有時候不經意的舉動真的可以帶給人大大的力量」、「我也是會把第二杯送給大樓的警衛」、「我懂，如果上班心情很賭爛，受到任何一個人沒理由的關心，都會突然想哭」、「我是外送員，有時候店家請我吃東西或飲料時，我也會很驚喜很感恩」。

此外，還有不少網友回應「你真暖，如果是我收到也會覺得很窩心」、「看到這篇分享文也覺得暖暖的」、「真的會很暖心，之前在咖啡廳上班，有收過常客給的別家咖啡廳的咖啡，哈不好意思我笑了出來，但是真的很開心，還有某次連假忙翻天的時候，也有客人對我說辛苦了，直接泛淚」。