快訊

義大利番茄卻是中國原料？BBC調查的可疑「血番茄」產品

「電腦王阿達」涉教看盜版影視侵權遭送辦 本人吐心聲：太誇張

25歲月入50K公務員曝理財配置 網看完盛讚「很穩」可安心睡

12強中華隊返台采盟員工搶C位蹭合照 國安局列3缺失檢討

中央社／ 台北3日電
在世界12強棒球賽奪冠的中華隊搭機返台，但采盟免稅店董事長古素琴（前排右三）被指控「搶C位蹭合照」。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
在世界12強棒球賽奪冠的中華隊搭機返台，但采盟免稅店董事長古素琴（前排右三）被指控「搶C位蹭合照」。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

台灣隊奪下2024年世界12強棒球賽冠軍於11月25日返台，副總統蕭美琴接機遭采盟免稅店人員搶C位合影，引發維安疑慮。國安局已將檢討報告送立法院，列出3缺失檢討，包含儀節動線規劃欠佳、合影引導管制不足、現場機動應變不佳

國安局說，將加強溝通協調，有效掌控風險；審慎規劃動線，嚴密計畫作為；提升執勤技巧，應對突發狀況。

台灣隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，代表隊11月25日晚間搭機返抵桃園國際機場，蕭副總統到場接機，采盟免稅店員工遭指控「搶C位蹭合照」，把球員晾在後方，引發砲轟，也引發蕭副總統維安措施是否發生疏漏的討論，朝野立委日前要求國安局提出檢討報告，國安局已將書面報告送至立法院。

國安局列出3缺失檢討，包含儀節動線規劃欠佳、合影引導管制不足、現場機動應變不佳。

針對儀節動線規劃欠佳，國安局指出，特勤中心與各單位於先期協調時，未妥善考量停留點現場侷促，動線周圍與會人員眾多等變項因素，且未能臨場迅速有效處置及調整，以致活動現場失當及民眾負面觀感，影響代表團。

有關合影引導管制不足，國安局表示，活動合影儀節雖有專人引導，但因人潮眾多，現場人員引導不夠明確，且維安勤員未有效針對合影位置、進場合影人員，先期妥適安排進出動線，致機場管制區內免稅商店3名人員擠身至合影點前方，雖未構成立即安全危害，但造成活動秩序混亂。

對於現場機動應變不佳，國安局說明，當活動現場狀況失序時，未能有效調整勤員部署位置，處置技巧不夠靈活細膩。

至於策進作為，國安局表示，為免類似狀況發生，特勤中心將加強溝通協調機制，與勤務相關單位密切聯繫，並就現場儀節動線及維安作為，提出必要建言，以有效排除潛在風險。

國安局指出，未來類似活動將避免安排於人流穿梭頻繁地點，並妥慎規劃動線與停留點，必要時輔以紅絨繩或合宜的設（裝）備，區隔停留點及活動區域，避免動線出現交織或重疊狀況。

國安局表示，特勤中心將以此案例列入宣教重點事項，加強警衛作為規劃與執勤技巧，並落實各項具體管制措施及強化現場指管應變能力，以提升執勤效能，確保安維任務平順萬全。

世界棒球12強 國安局 機場 維安

延伸閱讀

黃巾之亂秒道歉！名嘴指「采盟老董機靈」：上面欠他人情

遭酸「黃巾大媽」一吼蕭美琴維安後退 國安局：有戒護

少將酒後強吻女子遭彈劾 國安局：配合懲戒法院審理

特勤少將謝靜華酒後強吻女子 監院全票通過彈劾

相關新聞

今晚起兩波東北季風影響 氣象署：周日周一下探13度

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，本周受兩波東北季風影響，今天下午到晚上第一波東北季風逐漸增強，明起影響到周五；周六到下...

這杯請你喝…大夜店員一臉疲憊她遞「暖心拿鐵」 眾人共鳴：會想哭

有一名女網友在論壇Dcard上以「今天買咖啡隨手多做了一件小事」為題發文，她表示，清晨五點半，去711買咖啡，看見拿鐵第二杯半價優惠，就順手買了兩杯，然後將其中一杯遞給店員說「這杯請你喝，辛苦了。」她看到店員臉上浮現又驚又喜的笑容。這樣的小舉動帶來這麼大的溫暖，讓她感到很美好。貼文一出，引發網友熱議。

本土麻疹群聚病例+1 同住接觸者也感染、接觸者達300人

我國上周一共新增2例麻疹病例，為同一起群聚感染。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，新增1例20多歲男性麻疹本土病例，為上周公...

千元泰式按摩疑標錯價…下單7張銅板價到手 法務局提醒

一名民眾日前在KLOOK客路網站發現，原本千元的泰式按摩竟標價只要70多元，不疑有他立刻下訂，致電按摩店後疑似是網站標錯...

養「精」蓄銳…長期禁慾效果更好？ 泌尿醫列5影響：小心變短

養「精」蓄銳真的有效？泌尿科醫師黃冠鈞在臉書粉絲專頁打破迷思，解析長期禁慾的五大影響。黃冠鈞以拉馬克的用進廢退說微粒，強調生物頻繁使用的部位就會「進」步，而不常使用的部位就會「退」化。

55歲男長期吃一物致「藥物全失效」 醫嘆：敵人衍生強大護甲

抗生素是用來對抗細菌、病毒感染最重要的武器，不過近日胸腔暨重症醫師黃軒分享，一名55歲、感染雷伯氏肺炎桿菌重症的患者因長期亂吃抗生素，導致全身性抗藥性，最後還是不治身亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。