12強中華隊返台采盟員工搶C位蹭合照 國安局列3缺失檢討

台灣隊奪下2024年世界12強棒球賽冠軍於11月25日返台，副總統蕭美琴接機遭采盟免稅店人員搶C位合影，引發維安疑慮。國安局已將檢討報告送立法院，列出3缺失檢討，包含儀節動線規劃欠佳、合影引導管制不足、現場機動應變不佳。

國安局說，將加強溝通協調，有效掌控風險；審慎規劃動線，嚴密計畫作為；提升執勤技巧，應對突發狀況。

台灣隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，代表隊11月25日晚間搭機返抵桃園國際機場，蕭副總統到場接機，采盟免稅店員工遭指控「搶C位蹭合照」，把球員晾在後方，引發砲轟，也引發蕭副總統維安措施是否發生疏漏的討論，朝野立委日前要求國安局提出檢討報告，國安局已將書面報告送至立法院。

國安局列出3缺失檢討，包含儀節動線規劃欠佳、合影引導管制不足、現場機動應變不佳。

針對儀節動線規劃欠佳，國安局指出，特勤中心與各單位於先期協調時，未妥善考量停留點現場侷促，動線周圍與會人員眾多等變項因素，且未能臨場迅速有效處置及調整，以致活動現場失當及民眾負面觀感，影響代表團。

有關合影引導管制不足，國安局表示，活動合影儀節雖有專人引導，但因人潮眾多，現場人員引導不夠明確，且維安勤員未有效針對合影位置、進場合影人員，先期妥適安排進出動線，致機場管制區內免稅商店3名人員擠身至合影點前方，雖未構成立即安全危害，但造成活動秩序混亂。

對於現場機動應變不佳，國安局說明，當活動現場狀況失序時，未能有效調整勤員部署位置，處置技巧不夠靈活細膩。

至於策進作為，國安局表示，為免類似狀況發生，特勤中心將加強溝通協調機制，與勤務相關單位密切聯繫，並就現場儀節動線及維安作為，提出必要建言，以有效排除潛在風險。

國安局指出，未來類似活動將避免安排於人流穿梭頻繁地點，並妥慎規劃動線與停留點，必要時輔以紅絨繩或合宜的設（裝）備，區隔停留點及活動區域，避免動線出現交織或重疊狀況。

國安局表示，特勤中心將以此案例列入宣教重點事項，加強警衛作為規劃與執勤技巧，並落實各項具體管制措施及強化現場指管應變能力，以提升執勤效能，確保安維任務平順萬全。