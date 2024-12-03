禪太極再創巔峰 成就藝術界精品Hermes

在二十一年前，就曾經以全球第一家虛擬概念店，進駐世界第一高樓「臺北金融大樓 」Taipei 101 Mall ，與藝術精品就此結下不解之緣。禪太極藝術文化創辦人周龍修博士，在藝術界創下多項世界紀錄，團隊所創造的禪太極系列作品，更成為國家元首級國賓禮。現在，您將有機會入手收藏，躋身藝術界投資潛力精品。

周龍修博士與太極雕塑藝術家呂孟鴻大師，以十八太極為主軸，攜手合作創造出眾多系列藝術作品，透過全球獨一無二的雕刻功法「劈、破、擊、雕、琢」呂五刀：隨形而塑，隨意而雕，這二十年來不斷在藝術界掀起話題，被媒體喻為藝術界的精品 Hermes。

石太極

鬼斧神工五刀功法展氣勢

現任澎湖雅輪文石陳列館館長的呂孟鴻大師，其父親也是知名的石雕大師、國寶級的「文石先生」呂武建大師。出身國寶級石雕世家，呂孟鴻精準又率性的手法，將玄武岩天然質感及動靜精髓展露無遺。難能可貴的是，呂孟鴻與生俱來鬼斧神工的技巧，讓他的作品能透過太極的底蘊，展露出渾然天成的氣勢。

硬度約五的玄武岩，歷經一千八百萬年的天地淬煉，在澎湖已經禁止開採，「一生一石」更顯示出它的珍貴性及稀有性。

值得一提的是，全世界第二大的玄武岩太極石雕「佛陀太極‧仙女太極」，是玄武岩中自然形成的圖騰，「在最強硬的地方展現出最柔軟的對比，」在陰與陽之間形成強烈對比之美，與太極精神不謀而合。

禪太極十八式

展現十八位卓越家人生故事

在各行各業都有努力不懈的成功人士，他可以透過採訪報導、影片等形式來呈現，周龍修博士突破傳統，透過創意發想，耗時五年的時間爭取同意，將十八位成功人士的故事，透過呂孟鴻大師的極簡五刀法，並為十八式命名，活化了太極的神及形的變化，極致展現出力道與美感，創造出當代太極十八式的石雕藝術，「第一式、唯我獨尊，第二式、勢如破竹…第十八式、平步青雲等。」為傳統文化與現代藝術之間搭起橋樑，堪稱本世紀石雕藝術界一大代表作！

玉太極

「十八藝」之姿淬煉世界第一瑰寶

因其珍貴性被古希臘人喻為黃金（Serpentine）的臺灣墨玉，含有大量海底貝殼生物化石，不僅凸顯宇宙生命力，含有葉綠素豐富的氧化鎂，成份中的「磁鐵礦」居所有玉石之冠，擁有淨化磁場及促進人體循環的遠紅外線特性，具有高度磁場、能淨化空氣、對人體健康有很大的助益。

匯集上述禪太極十八式菁華，將十八種舞藝、十八種技藝、十八種創藝，透過臺灣墨玉刻畫出太極石雕之美，而有國寶級巨型藝術品「十八藝」的誕生，以寬三百二十公分、高一百九十六公分，作品重量高達七千兩百公斤，成為全球第一、世界唯一的「臺灣墨玉大太極」藝術品。

「十八藝」不僅是其體積成為世界之最，透過臺灣墨玉的方式呈現精湛作品，也傳遞了對臺灣文化的特殊情感，在國際間引起諸多話題討論，透過藝術文化的創意巧思又再度受人矚目，在投資的起跑點已看見未來無限潛能，十八藝目前正在臺北市立中正高級中學公益展出中！

琉璃太極

東方風采成元首級國賓禮

周龍修博士表示，禪太極之琉璃太極系列作品，透過佛教七寶：金銀、琉璃、琥珀、硨磲、瑪瑙、珊瑚、珍珠之寶石色調，發揚中華文化的太極哲學。琉璃太極系列分為翡翠琉璃太極、黃金琉璃太極及琥珀琉璃太極，其中，翡翠琉璃太極以吉祥如意、福壽富貴的方式呈現，是收藏幸運的象徵；黃金琉璃太極更是代表財富與權力，是兼具保值、應景的藝術品；琥珀琉璃太極象徵長壽，為藏家帶來健康與安神的能量，具辟邪、化煞與鎮宅的作用，增福添壽帶來健康。

禪太極多項的藝術珍藏品，都是國家元首級國賓禮，其中「世界領袖聯盟臺灣分會」指定乙對黃金琉璃太極，致贈予義大利前總理─馬泰奧‧倫齊 Matteo Renzi。禪太極也代表中華民國二十一世紀經貿協會五百多家企業，前進中華民國總統府，代表協會致贈禪太極十八式之第十六式「舞動萬象」太極石雕予前副總統蕭萬長。禪太極也榮獲中華民國外交部指定為 APEC 活動之國家元首級國賓禮，由前副總統蕭萬長致贈予日本首相安倍晉三及新加坡總理李顯龍。

周龍修博士在藝術界二十多年，慧眼英雄發掘臺灣藝術界更多可能性，其藝術品不僅具備歷史傳承價值，更是融合儒、釋、道的精神與文化，發展出禪太極系列作品。為當代藝術努力，在藝術界有藝術精品級 Hermes 之稱。

禪太極之琉璃太極系列作品代表中華民國致贈多國世界級領袖，「這是您最接近藝術品的機會」！想要與世界名人同步收藏，禪太極藝術文化提供您預約鑑賞的機會，前瞻領航藝術投資之路，讓您收藏的藝術品倍增價值。

文／傅啟倫 圖／徐裕庭