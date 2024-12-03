環團主張SRF非綠能不應補助 台南環局長：應做一級乾淨燃料產品

經濟部修訂再生能源發展條例，雖將燒廢棄物發電，從再生能源發電設備中刪除，但再生能源的定義並未同步刪除燒廢棄物，加上部分不適燃如含PVC的廢棄物也列為SRF來源，引起環團抗議。監督施政聯盟召集人陳椒華、台南社大研究員晁瑞光今都強調，SRF發電絕非綠能，若繼續補貼等於是鼓勵大家多製造垃圾。

台南市環保局長許仁澤說，SRF政策是很好的想法，不過，之前曾有業者，為降低成本，亂摻品質不好或有問題的塑料，若未好好善用這一美意，就如同燒垃圾。但從資源利用角度來看，好的廢棄物就是資源，只燒好的乾淨燃料，發電效率就會高。因此，應強化相關管理規定，現階段要求業者做出一級產品，自然減少汙染問題，想發電的廠商就會搶著要，南市朝此目標努力，輔導業者落實。

陳椒華說，可再利用資源並非就是再生能源，草案雖修訂再生能源發電設備不包括燃燒一般及事業廢棄物的發電設備，但並未修訂再生能源定義，應從定義中刪除。並質疑經濟部未修正再生能源發展條例第3條，仍將一般及事業廢棄物定義為再生能源，是圖利SRF產業可依法獲得國發基金補助。

陳椒華說，行政院日前已核定了100億國發基金成立「綠色成長基金」，重點投資對象包括資源循環、永續及前瞻能源技術發展等，因資源循環再利用設施也納入，因此，SRF及廢棄物處理業已可啃食國發基金大餅。

陳椒華說，聯合國已明確定義化石燃料非再生能源，目前環境部及經濟部所公告的塑膠類、橡膠類等事業廢棄物來自化石原料，非國際所認可的可再生能源，塑膠橡膠再利用不是再生，要求經濟部應修訂第三條的再生能源定義。

晁瑞光也在社群對再生能源的問題，質疑「政商想辦法從各部分要花錢+賺錢....」，他呼籲，不要再 A 綠能的錢了，「亂七八糟....燒廢塑料SRF不是綠能 」，強調，燒塑料廢棄物絕對不是再生能源，不能拿來混淆社會大眾，更不能與聯合國倡議的減廢脫節。

晁瑞光說，SRF裡的重金屬、化學物質等汙染比煤炭還嚴重，如果台灣再生能源躉購費率繼續補貼燒廢塑料，形同鼓勵大家產生垃圾，製造垃圾，燒越多SRF垃圾就會賺越多。他諷刺地說，「那真正的回收市場還要努力什麼？全都去做SRF燒就好了，簡單又有錢賺，直接回到50年前落後的年代。」痛心SRF遭過度包裝、欺騙社會大眾，痛批簡直就是出賣人民。燒廢塑料SRF不是綠能 。

晁瑞光指再生能源定義不清，經濟部對再生能源的定義與國際標準不一致，導致政策執行上混淆；SRF發電會產生大量汙染物，對環境造成嚴重危害。鼓勵SRF發電，反而會增加垃圾產生量，不利於資源回收；SRF是混合塑料做成，將SRF發電混為再生能源，誤導民眾對再生能源產生錯誤的認知。