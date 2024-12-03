台中榮總治療心房顫動可降26%失智風險 登國際期刊
治療心臟保護大腦！70歲退休教授患有高血壓，嚴重到叫不出兒孫名字，經檢查發現是長期心房顫動控制不佳造成腦損傷，經接受射頻電燒術獲改善。台中榮總研究發現，以心導管電燒手術治療心房顫動，可降低26%失智症風險，相關研究發表於「Europace」期刊。
這名退休教授患有高血壓，2年前因心悸就醫，診斷為心房顫動。半年前，出現胸悶不適，記憶力明顯衰退，叫不出兒孫名字，生活丟三落四。經檢查發現是長期心房顫動控制不佳造成腦部損傷。
台中榮總內科部主任林彥璋說明，退休教授經接受射頻電燒術，恢復正常心率，並改善腦部血液灌流。術後3個月，退休教授記憶力改善，認知功能檢查恢復正常。
林彥璋團隊研究發現，心房顫動患者罹失智症風險比一般人高出27%，其中罹患阿茲海默症風險增加15%。透過電燒手術治療後，整體失智風險顯著下降26%，阿茲海默症風險則降低21%，相關研究成果今年5月發表在國際權威期刊「Europace」。
林彥璋解釋，研究追蹤心房顫動患者長達7年，發現因心跳不規則導致血液無法穩定供應腦部，造成間歇性腦部缺血，增加微血管栓塞和腦部血管病變的風險。透過電燒手術清除異常心律源，恢復正常心跳，可以穩定腦部血流，降低反覆缺血引起的認知損傷，使患者每年的失智症發生率降至0.3%，接近一般人水平。
林彥璋主任提醒，心跳異常可能導致認知功能衰退，應及早治療。已服藥控制的患者若仍感不適，應及時就醫評估治療效果，避免藥物失效。及早介入治療不僅能改善心臟功能，還有助於保護腦部健康。
※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線
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