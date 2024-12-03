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兒盟育兒外出友善評比 推娃娃車感受像障礙賽

中央社／ 台北3日電

兒福聯盟今天發布新聞稿，公布「2024年台灣育兒家庭外出友善程度調查」結果，家長對育兒環境友善度的主觀評分僅46.8分，近6成外出時倍感壓力；推娃娃車出門的感受像「障礙賽」。

兒盟調查顯示，近4成家長在公共場合遭遇白眼、責備等不友善對待；尤其是帶0到6歲的小小孩出門，8成5以上推娃娃車家長遇過路面顛簸、高低差等問題，出門像是要比「障礙賽」；親子停車位不足與大眾運輸的種種不便也讓出行更加困難，凸顯台灣在親子友善環境上的不足，亟待改善。

兒盟進一步說明，今年調查有過半數的家長在公共場所感到壓力（57.5%）以及認為台灣社會對嬰幼兒不友善（56.3%）；這兩項數據與2017年兒盟調查結果57.4%和57.3%相差無幾。

調查顯示有近8成家長會使用嬰兒車（79%），其中87.2%曾遇到路面高低差，85.2%遇到坑洞顛簸，70.4%碰到機車或攤販占用騎樓道路，64.8%遭遇人行道太窄，58.4%受路障阻擋，27%須走地下道或天橋；相較2012年的兒盟調查，坑洞顛簸（74.5%）、高低差（75.6%）、人行道狹窄（56.6%）等問題不僅未改善，反而更加惡化。

另外在親子友善部分，兒盟調查發現捷運表現相對較佳，其次為火車，而公車的評價最差。

兒盟指出，台北捷運、台鐵分別於2015年、2017年設立親子車廂，期望為育兒家庭提供更便捷舒適的出行環境，然而，本次調查顯示家長的搭乘經驗並不理想。

在捷運部分，58.1%家長表示其他乘客未禮讓小孩，42.9%認為車廂設施與一般車廂無異，22.6%認為缺乏親子座位，17.1%認為車窗貼紙影響視線，10.5%則遇到小孩被嫌吵等問題；火車部分，親子車廂的認知率及使用率皆偏低，有近3成家長（29.9%）不知道台鐵設有親子車廂，僅17.1%家長曾使用過。

至於公車的問題，其中74%家長表示車輛尚未坐穩就開始移動，56.9%認為底盤太高難以上車，46.2%面臨擠不上車或行駛過快的情況，37.6%表示刷卡不便，22%則遇到司機過站或未等乘客上車便開走，顯示公車在安全性與便利性上的不足。

人行道 親子 車廂

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