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全國績優公廁表揚 性別友善廁所從缺

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明說，今年性別友善廁所占全國公廁比率僅1%，然而性別友善廁所已經是國際趨勢，未來環境部將持續深植性別友善廁所，讓任何人都可以有乾淨安全的如廁空間。記者李柏澔／攝影
彭啓明說，今年性別友善廁所占全國公廁比率僅1%，然而性別友善廁所已經是國際趨勢，未來環境部將持續深植性別友善廁所，讓任何人都可以有乾淨安全的如廁空間。記者李柏澔／攝影

環境部今天舉辦績優公廁評比，由公私企業、地方政府推薦並請專家學者實地評分推選47處，評比決選出20處績優公廁、4處特色公廁及2處績優清潔單位，包含中油、台鐵、高鐵等。然而本屆績優性別友善廁所從缺，環境部長彭啟明指出，除了期望明年能有性別友善廁所得名外，也會跟上國際趨勢建置更多性別友善廁所。

彭啓明長表示，今年度公廁評比擴大民間參與，增加速食業者，並新增「績優性別友善公廁」及「績優清潔人員」獎項，鼓勵私部門提供優質廁所，雖然今年績優性別友善獎從缺，但鼓勵仿效日本清潔人員的職人文化，持續用心做好公廁的清潔打掃。

彭啓明說，自己住在女生班（家裡只有自己是男性），出門在外如果有需要上廁所都會趕著回家，因為家裡女性都認為公廁骯髒，然而這幾年公廁進步很多，這些績優公廁可能比家中廁所還乾淨，也鼓勵公廁品質可以繼續提升。

彭啓明說，今年性別友善廁所占全國公廁比率僅1%，然而性別友善廁所已經是國際趨勢，除了男女都能如廁，也能減少女性如廁大排長龍的情況，安全性也能做到很好，未來環境部將持續深植性別友善廁所，讓任何人都可以有乾淨安全的如廁空間。

環境部環管署強調，今年度評比彰顯了企業參與、清潔人員及民眾體驗的重要性。推動打造特色、性別友善廁所，鼓勵私人企業提供優質的公廁，是未來的推動方向，並營造我國公廁品質正向提升的氛圍；公廁品質提升不僅改善民眾生活便利，還能吸引更多觀光客，好的公廁也需要國人發揮「公廁如家廁、自己弄髒自己清」的公德心來維持，讓優質的如廁習慣變成一種文化。

公廁 廁所 性別 環境部

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