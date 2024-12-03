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環境部更新地方碳盤查指引 盼針對熱點規劃減量

中央社／ 台北3日電

環境部為一致化各地方碳盤查標準，設計地方碳盤查指引，於昨天公布上網，盼各地方減碳、撰寫盤查報告時能有一致化基準，針對排放熱點規劃減量方法，據以推動相關減量策略。

環境部長彭啓明今天上午出席地方政府因應氣候變遷業務推動交流會，他接受媒體聯訪時表示，地方政府因應氣候變遷是很重要的一環，各種減碳措施，地方就是執行者；另外，碳定價已完成，未來排碳有價，也需要落地執行，需要中央、地方一起合作。

就碳費的議題，彭啓明說，預估未來有一半都會補助給地方，但新台幣60億元經費還不夠，未來希望能有增加合作，爭取更多減碳資源。希望中央、地方能一起推動淨零，地方的環保局和中央的環境部一樣，要將各局處整合起來，而環境部會做地方環保局最大的後盾。

彭啓明提到，地方很積極設計減碳目標，但可能沒有一致的盤查基準，因此設計新的地方碳盤查指引；另外，明年開始將逐步討論總量管制碳交易制度（ETS），也希望地方和中央一起往前走。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴告訴中央社記者，地方碳盤查指引全名為「縣市層級溫室氣體排放量盤查作業指引」，其實過去已有類似內容，民國113年版已更新上網，希望地方在執行溫室氣體減量方案時能有統一標準。

根據指引，直轄市、縣（市）政府執行溫室氣體排放量盤查作業，透過活動數據蒐集、彙整及計算，檢視該縣市活動過程中直接或間接溫室氣體排放量及排放源分布熱點，確認主要排放熱點後，可進一步針對溫室氣體高排放熱點規劃減量方法，據以推動相關減量策略。

彭啓明 減碳 環境部

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