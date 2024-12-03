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減碳拚淨零 彭啓明：中央與地方合作是成功關鍵

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，碳費制度是減碳的關鍵，地方政府更是減碳政策的重要推手。圖／聯合報系資料照片
彭啓明表示，碳費制度是減碳的關鍵，地方政府更是減碳政策的重要推手。圖／聯合報系資料照片

環境部長彭啓明今早出席「地方政府因應氣候變遷業務推動交流會」，共同探討地方在氣候變遷議題上的推動，也提出幾項中央與地方合作的重點。昨天環境部也發布113年版縣市層級溫室氣體排放量盤查作業指引，讓地方碳盤查工作更加完善。

彭啓明表示，「碳費制度邁向具體執行」部分，「氣候變遷法」的落實是環境部的首要任務，其中碳費制度是關鍵，環境部花了5個月時間與產業溝通，終於讓政策逐步成形，未來將帶領企業探索歐洲碳交易市場（ETS）的運作，推動更全面的減碳行動，但也坦言現有碳費收入對達成淨零目標還遠遠不夠，實現目標需要更多創新方式與資源，地方有好的減碳方法也會積極來補助，把這收入用在最有效的地方。

「整合中央與地方共創減碳路徑」部分，隨著氣候變遷對策委員會的成立，環境部正在討論2030、2035及更長期的減碳目標，同時透過上下層治理的雙向溝通，逐步完善各項配套計畫，包括交通部門的減碳挑戰與推動電動化垃圾車等具體行動。

「100億綠色成長基金」部分，彭啓明說，針對減碳難度高的領域將推動更多旗艦計畫，並依循國際經驗，像日本以綠色轉型策略大幅提升公共與民間的投資力道，加強投資綠色成長淨零產業的實施。

「創造綠色就業與青年機會」部分，台灣的綠色就業機會正快速成長，從8年前的5000個職缺，到如今已突破2萬3000個綠色工作機會，環境部與教育部合作推出青年圓夢計畫，鼓勵30歲以下青年參與環境相關實習或國際學習計畫每位有機會得到150萬至200萬的補助，為未來培育更多綠色人才。

「推廣綠色採購建立永續生活方式」部分，彭啓明指出，政府每年綠色採購金額將由目前的1000多億元提升到4200億元，並藉此帶動民間消費轉型，目前也正在修訂旅館、農產品等綠色標準，讓每一筆採購都能為環境盡一份力。

環境部昨天也公布「113年版縣市層級溫室氣體排放量盤查作業指引」，彭啓明說，地方政府是減碳工作重要的執行者，而地方的碳盤查之前未將電廠等也算進去，這次更新的版本將完善整個碳盤查標準。

彭啟明 減碳 環境部 綠色

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