台灣穀倉歉收產地收購價創新高 白米零售價漲幅待觀察

今年二期稻作生長期間接連遭遇3個颱風，彰化平原水稻平均歉收三成，北部糧商和農會獲知後南下搶收，市場收購價格飆高到每百台斤濕穀1270元至1300元，創下新高紀錄；農民競相把稻穀賣給糧商，使公糧繳交創下新低紀錄。

市場收購價格創新高，農民和基層農會都不開心。市場價格雖較往年漲三成，但農民平均歉收三成，一來一往打平多沒賺，基層農會收購公糧短少逾五成，南彰化有的鄉農會公糧甚至收不到往年三成，收購公糧作業提早結束，很多農會卻擔心國家戰備存糧問題。糧商調高收購價格，會不會反映到今年底、明年初的新米零售價，造成消費大眾哀歎連白米都大漲價？有待觀察。

彰化縣稻米產量與雲林縣互競第一，有台灣穀倉美譽，今年7月起凱米、山陀兒、康芮相繼登台，干擾二期稻作花穗授粉、結穗並造成後期倒伏，被稻農形容「次次命中要害」，水稻明顯減產，以生產冠軍米聞名的竹塘鄉，農民發揮耕種與管理技術，二期稻作平均僅減產一成五，芳苑、大城兩鄉鄰海，部分稻田受損約五成，內陸區的埤頭鄉、田中鎮及彰化市約減產三成。

北部糧商、基層農會獲知彰化平原稻穀今年二期歉收，糧商直接南下搶購，北部基層農會透過彰化友好農會收購，南彰化二期稻作收割完畢，糧商收購價落在每百台斤濕穀1300元，北彰化收割近尾聲，收購價格為每百台斤濕殼1270元，南北價差來自稻米口感差異。南彰化灌溉濁水溪水，用較肥沃「黑土」種植，北彰化灌溉水源來自大肚溪、清水溪，水質較清流，無論哪一種收購價格都創下歷年新高。

彰化平原往年二期稻作每百台斤濕穀950元至1010元，今年一期稻作每百台斤濕穀970元至1030元，公糧收購價每台百斤約1253元。歷史都是公糧價格高於市場價格，農民都優先繳交公糧，少部分賣給糧商，今年剛好相反，市場價格高過公糧收購價格，農民優先把稻穀賣給糧商和出價好的農會，剩餘才繳交公糧，讓今年二期稻穀買賣出現從所未有的反差。