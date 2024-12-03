2024觀光產業數位博覽會登場 展示近70項創新方案

交通部觀光署為推動觀光產業數位轉型，今舉辦「2024觀光產業數位博覽會」，包含「主題論壇」、「 觀光產業數位媒合轉型」及「智慧科技體驗展區」，有超過40家廠商展示近70項創新解決方案。交通部長陳世凱出席表示，台灣在觀光數位化有非常好的基底，不僅能讓業者節省成本、人力，也讓服務更細緻。

陳世凱指出，台灣是科技數位強國，觀光數位化有非常好的基底，觀光署這幾年努力推動，讓國外觀光客在很遠的距離就能體驗到台灣特色，也能讓業者節省成本、人力，讓服務更細緻。此次活動也有很多年輕工程師做出很多適合到台灣旅遊的App，例如媽祖繞境過程可以知道哪裡有好吃好玩的，還有讓銀髮族能用語音詢問旅遊資訊。

周永暉指出，觀光署成立後就希望能夠改變旅行業、旅館業善用科技，最新的G7也特別提到，觀光產業一定要結合科技應用，且成功的觀光產業不再只是追求數字、看人數，而是看AI新興的應用程度，朝向永續的旅遊跟觀光。大家可以看到旅館的送餐，或是機場、火車站等集散地的設施都能適度的提供服務。

周永暉也說，在遊樂園應用方面，旅客可以透過App得知哪些遊樂設施是空的，另外，現在台灣旅行社有75%的員工是10人以下，如果有更多的AI技術引進，做一些財務分析、旅客管理，或是遊程規劃，都是客製化的發展

2024觀光產業數位博覽會的「智慧科技體驗展區」針對觀光遊樂業的多元需求，吸引40多個企業攤位，展示近70項觀光科技創新應用與尖端科技，包括AI自動販賣機、智慧調酒機、AI拍貼機與送餐機器人等創新的觀光科技體驗活動。