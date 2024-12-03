快訊

摺疊手機市場大衰退！專家曝「蘋果摺疊iPhone」這年推出變救世主

普丁真的惡意？梅克爾回憶中的普丁放狗嚇人事件

獨／「新新併」本周已送件？金管會將在下午說明

2024觀光產業數位博覽會登場 展示近70項創新方案

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱（右）、觀光署長周永暉（左）出席2024觀光產業數位博覽會。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱（右）、觀光署長周永暉（左）出席2024觀光產業數位博覽會。記者周湘芸／攝影

交通部觀光署為推動觀光產業數位轉型，今舉辦「2024觀光產業數位博覽會」，包含「主題論壇」、「 觀光產業數位媒合轉型」及「智慧科技體驗展區」，有超過40家廠商展示近70項創新解決方案。交通部長陳世凱出席表示，台灣在觀光數位化有非常好的基底，不僅能讓業者節省成本、人力，也讓服務更細緻。

陳世凱指出，台灣是科技數位強國，觀光數位化有非常好的基底，觀光署這幾年努力推動，讓國外觀光客在很遠的距離就能體驗到台灣特色，也能讓業者節省成本、人力，讓服務更細緻。此次活動也有很多年輕工程師做出很多適合到台灣旅遊的App，例如媽祖繞境過程可以知道哪裡有好吃好玩的，還有讓銀髮族能用語音詢問旅遊資訊。

周永暉指出，觀光署成立後就希望能夠改變旅行業、旅館業善用科技，最新的G7也特別提到，觀光產業一定要結合科技應用，且成功的觀光產業不再只是追求數字、看人數，而是看AI新興的應用程度，朝向永續的旅遊跟觀光。大家可以看到旅館的送餐，或是機場、火車站等集散地的設施都能適度的提供服務。

周永暉也說，在遊樂園應用方面，旅客可以透過App得知哪些遊樂設施是空的，另外，現在台灣旅行社有75%的員工是10人以下，如果有更多的AI技術引進，做一些財務分析、旅客管理，或是遊程規劃，都是客製化的發展

2024觀光產業數位博覽會的「智慧科技體驗展區」針對觀光遊樂業的多元需求，吸引40多個企業攤位，展示近70項觀光科技創新應用與尖端科技，包括AI自動販賣機、智慧調酒機、AI拍貼機與送餐機器人等創新的觀光科技體驗活動。

觀光署表示，2024觀光產業數位博覽會除了提供智慧觀光解方，促進觀光產業數位轉型，更以「玩轉科技交流站」建立深度媒合的跨域交流平台 ，打造觀光產業數位轉型案例，同時透過「113年觀光盃 OpenData 黑客松」競 賽，推動觀光開放資料應用，培育跨域人才。

交通部長陳世凱、觀光署長周永暉出席2024觀光產業數位博覽會。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱、觀光署長周永暉出席2024觀光產業數位博覽會。記者周湘芸／攝影
交通部觀光署為推動觀光產業數位轉型，今舉辦「2024觀光產業數位博覽會」。記者周湘芸／攝影
交通部觀光署為推動觀光產業數位轉型，今舉辦「2024觀光產業數位博覽會」。記者周湘芸／攝影

交通部長 觀光署

延伸閱讀

業者盼花蓮振興補助延長 觀光署長：經費用完就結束

大型車路口須停等並「指差確認」 陳世凱：否則將開罰

星宇航空台中到沖繩今首航 陳世凱：觀光署幫推機場巴士

【即時短評】12強賽中華隊封王 竟牽動台中市長選情？

相關新聞

今晚起兩波東北季風影響 氣象署：周日周一下探13度

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，本周受兩波東北季風影響，今天下午到晚上第一波東北季風逐漸增強，明起影響到周五；周六到下...

麻疹通報創5年新高 感染科專家：「1狀況」疫苗也無效

麻疹通報病例數創5年同期新高，上周新增1名本土麻疹病例，接觸者達百人。中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬提醒，麻疹傳染...

台中榮總治療心房顫動可降26%失智風險 登國際期刊

治療心臟保護大腦！70歲退休教授患有高血壓，嚴重到叫不出兒孫名字，經檢查發現是長期心房顫動控制不佳造成腦損傷，經接受射頻...

全國績優公廁表揚 性別友善廁所從缺

環境部今天舉辦績優公廁評比，由公私企業、地方政府推薦並請專家學者實地評分推選47處，評比決選出20處績優公廁、4處特色公...

減碳拚淨零 彭啓明：中央與地方合作是成功關鍵

環境部長彭啓明今早出席「地方政府因應氣候變遷業務推動交流會」，共同探討地方在氣候變遷議題上的推動，也提出幾項中央與地方合...

台灣穀倉歉收產地收購價創新高 白米零售價漲幅待觀察

今年二期稻作生長期間接連遭遇3個颱風，彰化平原水稻平均歉收三成，北部糧商和農會獲知後南下搶收，市場收購價格飆高到每百台斤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。