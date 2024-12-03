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僅300多天配對成功！上士吳紓庭愛心捐髓 海巡中分署立馬給捐髓公假

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
海巡上士吳紓庭平時樂於助人，去年無私捐出個人骨髓後，建檔300多個日子後竟配對成功，圖／海巡署中部分署提供
海巡上士吳紓庭平時樂於助人，去年無私捐出個人骨髓後，建檔300多個日子後竟配對成功，圖／海巡署中部分署提供

單純只是為了助人，一名海巡上士吳妤庭去年參與慈濟基金會的骨髓幹細胞捐贈驗血建檔活動後，原本未料到會遇到有緣人，竟然在建檔300多個日子後，竟然接到花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心通知，其人類白血球抗原與病患相符，毅然決定捐贈，為病患帶來重生的希望。

海巡署中部分署表示，上士吳紓庭平時樂於助人，去年無私捐出個人骨髓後，院方認為一般非親屬間配對成功的機率僅有十萬分之一，但不到1年時間內，日前接到花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心通知，表示她的人類白血球抗原與病患相符，吳紓庭毅然決定捐贈，為病患帶來重生的希望，這件案例也是海巡在職人員首次配對成功的案例。

中部分署說，吳紓庭捐贈前，先行前往台中慈濟醫院檢查身體，確保健康狀況符合捐贈標準，並在捐贈前兩日定時接受「蛋白生長激素」注射，確保捐贈過程的順利；之後在慈濟志工及中分署同事陪同下，前往花蓮慈濟醫院，最終讓讓她安心完成捐贈義舉。

海巡署中部分署全力支持吳紓庭的善行，無私奉獻傳遞著生命的光芒，給予患者一線生機，特別批准捐贈骨髓公假，以利捐髓後休養，給假5天又2.5小時，並依據海岸巡防機關人員獎懲標準給予獎勵，以讚揚其無私的愛心與社會責任感。

海巡上士吳紓庭平時樂於助人，去年無私捐出個人骨髓後，建檔300多個日子後竟配對成功，圖／海巡署中部分署提供
海巡上士吳紓庭平時樂於助人，去年無私捐出個人骨髓後，建檔300多個日子後竟配對成功，圖／海巡署中部分署提供
海巡上士吳紓庭平時樂於助人，去年無私捐出個人骨髓後，建檔300多個日子後竟配對成功，圖／海巡署中部分署提供
海巡上士吳紓庭平時樂於助人，去年無私捐出個人骨髓後，建檔300多個日子後竟配對成功，圖／海巡署中部分署提供

幹細胞 慈濟 海巡署

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