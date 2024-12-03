幼兒誤吞「水晶寶寶」體積迅速膨脹 險成嚴重腸阻塞

一名一歲半幼兒誤食「水晶寶寶」，家屬緊急送至新竹台大分院新竹醫院急診就醫。在經住院禁食、接受靜脈輸液，並定時給予瀉劑後，沒有出現腹痛、腹脹、嘔吐等腸阻塞症狀，五天後順利出院。

醫師提醒，若家中有三歲以下幼兒，應避免讓其接觸水晶寶寶等細小物，家長也應隨時注意孩子們遊戲時間的安全，避免發生異物吞食、梗塞等憾事。

新竹台大分院小兒部醫師楊德亮表示，該幼兒家屬起初不解，孩子未有嘔吐、活動力差等情形，為何需要住院？他解釋，根據過去該院和國內、外多個誤食水晶寶寶的個案經驗，水晶寶寶在腸胃道中吸收水分後會膨脹至原本體積的20至30倍，造成幼童腸道嚴重阻塞，此情況需要緊急開刀移除，過去就曾有未緊急醫療處置死亡個案，家屬了解後決定讓幼兒住院密切觀察是否有腸阻塞症狀，所幸，水晶寶寶經由瀉劑順利排除，幼兒健康出院。

楊德亮說明，四年前的另一位個案年僅11個月大，因反覆膽汁性嘔吐住院，經電腦斷層顯示明顯腸道阻塞，小兒外科醫師剖腹探查後，發現小腸內有一顆已漲大至3公分的「水晶寶寶」，經手術移除異物並在加護病房照護多日後，才恢復正常進食。

楊德亮解釋，家屬時常於幼兒異物吞入後，緊急給予大量飲水，但如水晶寶寶這類物品，主要成分為丙烯酸樹脂，是一種吸水性很強的高分子化合物，在短時間內吸收大量水分後，體積會迅速膨脹數十倍，甚至還會分裂成數小個，可能反致嚴重後果。

水晶寶寶對幼兒可能造成的危害包括腸道阻塞的風險：幼兒腸道較小，水晶寶寶迅速吸收腸液後會引起腹痛、腹脹、嘔吐等腸道急性阻塞症狀。

窒息風險：水晶寶寶也可能卡在呼吸道中，導致窒息缺氧。異物梗塞導致兒童窒息死亡風險極高，當兒童出現異物梗塞症狀，應立即施行「兒童哈姆立克法」。化學成分危害：某些水晶寶寶產品成分標示不清，可能含有對人體有害之化學物質。