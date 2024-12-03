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業者盼花蓮振興補助延長 觀光署長：經費用完就結束
0403地震、颱風重創花蓮觀光，交通部觀光署推出振興震後花東觀光旅遊補助方案，其中，自由行補助總計8.15億元預算，期限至12月20日。據了解，花蓮代表將舉辦記者會爭取加碼。觀光署長周永暉今受訪表示，振興方案執行率已經超過8成、最新住房率也有4成到5成，預計計畫經費用完就結束，希望大家把握機會。
振興震後花東觀光旅遊補助方案多次加碼，已來到3.0 PLUS方案，每人最高補助5000元，期限至12月20日。據了解，花蓮業者代表將於12月中旬舉辦記者會，爭取延長振興補助。
周永暉指出，花蓮振興補助是行政院核定的計畫，11月整個住房率都急速上升，自由行的8.15億元可能會如期很快的就用完，原則上還有團體旅遊，所以歡迎大家趕快來團體旅遊，尤其地方的一些旅館業推出一個0元住宿方案，就是住2晚有補助1000元加1500元，這個促銷方案讓大家非常熱絡。
周永暉表示，現在振興方案執行率已經超過8成、最新住房率也有4成到5成，希望大家趕快把握最後的機會到花蓮，預計這個計畫經費用完就結束，很快就會來跟大家報告執行進度。
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