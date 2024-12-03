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麻疹通報創5年新高 感染科專家：「1狀況」疫苗也無效

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬提醒，我國雖然麻疹疫苗接種率極高，但是接種時若是身體狀況不好，恐會讓疫苗保護效果降低。本報資料照片
中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬提醒，我國雖然麻疹疫苗接種率極高，但是接種時若是身體狀況不好，恐會讓疫苗保護效果降低。本報資料照片

麻疹通報病例數創5年同期新高，上周新增1名本土麻疹病例，接觸者達百人。中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬提醒，麻疹傳染力極高，一個人可以傳染給18至20個人，威脅性高居個傳染病之冠。我國雖然麻疹疫苗接種率極高，但是接種時若是身體狀況不好，恐會讓疫苗保護效果降低

我國截至上周累積13例麻疹，其中6例為本土病例，包含2起群聚；另7例為境外移入病例，其中2例感染國家為馬來西亞、2例為航空器群聚感染、其餘3例分別為泰國、柬埔寨及越南，今年本土及境外移入病例數高於2020年至2023年同期的0例至2例，均為5年同期最高。

我國幼兒年滿1歲、滿5歲時會接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 （MMR）。黃高彬指出，台灣麻疹疫苗接種率高，約有98%，但是疫苗本身保護效果約只有9成，意即約1成民眾接種後也沒有保護效果，換算即整體保護約88％。只要約9成得到保護的民眾不會傳染疾病，剩下1成的民眾被傳染的機率自然就會降低。

再者，如果民眾接種疫苗時身體狀況不太好時，打疫苗抗體效果也不好，例如使用類固醇或免疫製劑，或是感染其他疾病讓免疫力下降，如感染水痘時間種疫苗效果不好，應該間隔1個月後再接種。

麻疹傳染力極強，黃高彬說，一個人可以傳染感18至20個人，威脅性跟其他傳染病比起嚴重許多，對比流感約可以傳給2.5個人，新冠則約傳染感3個人，相當嚴峻。

傳染病 疫苗 麻疹

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