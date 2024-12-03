刮刮樂2款新品上市 總獎金逾11.4億元
年終倒數、歲末歡慶時節，台灣彩券公司3日推出「百萬響叮噹」、「歡樂賓果」共2款刮刮樂新品，要讓民眾有機會歡樂刮百萬、喜迎金色聖誕節。「百萬響叮噹」每張售價新臺幣200元，票面設計以金色雪花、星芒搭配滿滿閃亮裝飾，充滿聖誕佳節的歡樂氛圍，頭獎100萬元多達50個。
此外，「歡樂賓果」每張售價100元，為人氣益智延長型連線玩法入門款遊戲，連線成功就得獎金外，「4角全中」可得獎金1萬元，頭獎30萬元共有6個；2款新品總獎項超過403萬個，總獎金逾11.4億元。
「百萬響叮噹」每張售價200元，票面上滿佈雪人、鈴鐺、禮物盒與耀眼的金色雪花和星芒等各種聖誕元素，搭配裝滿千元鈔票造型繽紛的聖誕襪，充滿溫馨歡樂的節慶樂趣，也象徵刮出百萬元獎金的驚喜與期待感，遊戲玩法簡單易懂，任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得對應的獎金，若刮出一個「鈴鐺符號」即得獎金1,000元，頭獎100萬元更多達50個，是市面上百萬獎項個數最多的遊戲，總中獎率32.99%。
「歡樂賓果」每張售價100元，以各式俏皮的笑臉襯托於背景，加上各種繽紛可愛的擬人化造型禮物盒、香檳與氣球等，呈現派對時刻的熱鬧歡慶氛圍，玩法為廣受民眾喜愛的益智延長型連線玩法入門款遊戲，只要對中任3個「賓果號碼」並連成一線（直線、橫線或對角線），即可依中獎方式表得到對應的獎金，連線數越多獎金越高，「4角全中」也可得獎金1萬元，500元（含）以上的獎項超過22萬個，頭獎30萬元共有6個，總中獎率33%。
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