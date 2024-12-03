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今晚起兩波東北季風影響 氣象署：周日周一下探13度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天下午起東北季風增強，基隆、北海岸及宜蘭、花蓮有局部短暫雨機率，北部山區、台東、馬祖零星降雨機率，宜蘭山區下午有局部較大雨勢，大台北地區晚上起下雨，其他不受影響。本報資料照片
今天下午起東北季風增強，基隆、北海岸及宜蘭、花蓮有局部短暫雨機率，北部山區、台東、馬祖零星降雨機率，宜蘭山區下午有局部較大雨勢，大台北地區晚上起下雨，其他不受影響。本報資料照片

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，本周受兩波東北季風影響，今天下午到晚上第一波東北季風逐漸增強，明起影響到周五；周六到下周一再一波東北季風增強，低溫約13、14度，以東北季風強度影響程度較高，可能不到大陸冷氣團程度。

伍婉華表示，北方冷空氣目前正在影響黃海，今天下午起東北季風增強，但比較強的冷空氣較偏北，北部、東北部天氣只是比較涼，基隆、北海岸及宜蘭、花蓮有局部短暫雨機率，北部山區、台東、馬祖零星降雨機率，宜蘭山區下午有局部較大雨勢，大台北地區晚上起下雨，其他不受影響。

伍婉華表示，明起到周五大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東北部山區並有局部大雨發生的機率，北部山區及東南部地區亦有零星短暫雨，周五連桃園也有短暫降雨機率，其他地區為多雲到晴。下波東北季風周日增強，預估周日、下周一桃園以北、東半部及馬祖有零星短暫雨機率。

溫度方面，伍婉華說，明起北部、東北部高溫22到23度，中南部27到28度；低溫方面中部以北及金門、馬祖約15到16度，其他地區18-20度。

第二波東北季風再增強，伍婉華表示，北部及東北部高溫只有18、19度，花蓮20、21度，其他地區高溫再降一、兩度。低溫更為明顯，周日晚上到下周一清晨中部以北及金門、馬祖低溫約13、14度，其他各地約15-17度，沿海、空曠地區再低一些。中南部仍有10度日夜溫差。

未來一周氣溫預報。圖/中央氣象署提供
未來一周氣溫預報。圖/中央氣象署提供
未來一周降雨預報。圖/中央氣象署提供
未來一周降雨預報。圖/中央氣象署提供

低溫 東北季風 氣象署

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