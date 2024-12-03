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55歲男長期吃一物致「藥物全失效」 醫嘆：敵人衍生強大護甲

聯合新聞網／ 綜合報導
抗生素是用來對抗細菌、病毒感染最重要的武器。情境示意圖，非新聞當事人。圖／123RF
抗生素是用來對抗細菌、病毒感染最重要的武器。情境示意圖，非新聞當事人。圖／123RF

抗生素是用來對抗細菌、病毒感染最重要的武器，不過近日胸腔暨重症醫師黃軒分享，一名55歲、感染克雷伯氏肺炎桿菌重症的患者因長期亂吃抗生素，導致全身性抗藥性，最後還是不治身亡。

黃軒近日在臉書發文，強調「常常自己亂吃抗生素，是相當危險行為」，這名55歲的患者長期自行服用抗生素，最終導致全身性的耐藥性，即使醫生已經對症下藥，也無力回天。黃軒感慨道：「我知道敵人是誰、在哪裡，但敵人已經衍生具有強大的護甲，我所有的武器，也全都失效。」

黃軒表示，據世界衛生組織的報告，每年約有70萬人因抗藥性感染而死亡，若不採取有效行動，到了2050年，這一數字可能上升至每年1000萬人，並造成經濟損失達100萬億美元。

黃軒進一步指出，根據台灣衛生福利部疾病管制署的監測報告，部分細菌對抗生素的抗藥性比例相當高，像是「克雷伯氏肺炎桿菌」對「碳青黴烯類抗生素」的抗藥性高達90％，而感染「多重抗藥性克雷伯氏肺炎桿菌」引發的敗血症，其28天死亡率高達36.5％，若抗生素抗藥性問題持續，預計到2050年，台灣每5人中可能有1人因抗藥性感染而喪命。

黃軒說明，抗微生物藥物抗藥性指的是細菌、病毒、真菌和寄生蟲對抗微生物藥物（包括抗生素、抗病毒藥物、抗真菌藥物及抗寄生蟲藥物）敏感性降低，導致這些藥物治療感染的效果減弱甚至無效，「這不僅會延長疾病的持續時間，還可能導致更高的死亡率」。

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