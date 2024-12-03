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許哲珮睽違17年再演兒童舞台劇 化身10歲女孩

中央社／ 台北3日電

創作歌手許哲珮睽違17年再次演出如果兒童劇團舞台劇「秘密花園」，挑戰穿上同一件戲服、逆齡扮演10歲女孩，更透露當年受邀時以為劇團打錯電話。

回憶起17年前接演女主角「小莉」時，許哲珮剛以「氣球」一曲成名，今天她透過劇團分享，劇團當時打電話邀請她演出時，一度以為是對方打錯電話，「我是連拍自己MV都會尷尬的人，完全沒想過可以挑戰舞台劇。」然而劇場卻自此成為人生中重要一部分，也讓她對音樂創作有全新體悟。

許哲珮回憶「秘密花園」是她的第一齣舞台劇，以直覺式的表演感動觀眾，這次回歸則多了生命經驗與角色詮釋成熟度，她表示，「這次有很棒的演員陪著我走進角色，他們的眼神像定心丸，讓我相信自己就是小莉。」

而當年觀眾的反應，尤其是孩子們的純真眼神，讓許哲珮受到莫大鼓舞，「當時以一位劇場新人（菜鳥）來說，光是觀眾真的相信我是小莉這件事，就帶給我極大的鼓勵。」

許哲珮認為，孩子的感受很直覺、純粹，不會覺得她「演得好」或「唱得好」，而是相信她就是「小莉」且真實經歷了這段旅程。她更興奮說：「當下我感覺自己是迪士尼公主，我也會跟朋友開玩笑說，我曾經是兒童界蔡依林。」

如果兒童劇團「秘密花園」將於21、22日演出，地點在台北城市舞台。

劇場 舞台 觀眾

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