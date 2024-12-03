改善記憶力神經退化疾病 天麻為基底配「通腦方」

記憶力及認知功能減退是許多人健康挑戰，花蓮慈濟醫院副院長兼中醫部主任何宗融以天麻為底，搭配丹參、艾葉、黃芪、當歸等中藥材和抹草、菌草全株體等，調配「通腦方」幫助病人。

隨現代生活壓力與老化問題日益加劇，以致記憶力減退及認知功能下降。何宗融表示，在診間，常有病人諮詢這類的問題，因此自去年起調配「通腦方」來幫助病人。他說，在「神農本草經」中，天麻被列為上品，主要是指對人體具有補益強壯作用，對記憶力衰退、注意力不集中、思維遲鈍的中老年人、學生以及長時間用腦的工作者可能會有幫助。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，院長林欣榮帶領中醫部團隊、心血管暨粒線體相關疾病研究中心團隊，今年也針對天麻提取物從動物實驗中發現具有記憶力改善與神經保護的功能。

何宗融指出，目前在中醫部門診經中醫師評估後，「通腦方」的應用廣泛，對於輕微頭痛、失眠及情緒波動等症狀也有些助益，如能配合規律運動、均衡飲食及腦力訓練活動等健康生活方式，應有助於進一步增強通腦方的效果。而結合傳統中醫藥與現代分子醫學的「通腦方」，未來或許有望成為巴金森氏症中西合療的新選擇。

副院長黃志揚表示，從動物細胞試驗中發現，「通腦方」能降低腦神經毒蛋白α-synuclein的堆積，與調整生理時鐘週期逆轉巴金森氏症神經細胞損傷。此外，從小鼠實驗中顯示，當「通腦方」與幹細胞外泌體同時使用時，能加強幹細胞的治療，以及受損神經細胞對幹細胞求援的能力。

另外，針對動物老化造成的神經退化性相關疾病進行一系列的相關研究，發現「通腦方」對於巴金森氏症這類神經退化性疾病也具有潛在的幫助。

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