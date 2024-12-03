整合乳癌、肥胖與器官移植中心 萬芳醫院一站式服務啟用
近年乳癌、肥胖等慢性疾病的年輕化趨勢，台北市立萬芳醫院12月啟用「外科聯合醫學中心」，全新門診區整合乳房醫學中心、體重管理中心及器官移植中心於一處，採取跨領域醫療團隊合作模式，提供簡化流程的一站式醫療服務，民眾只要在2樓就能完成看診。
萬芳醫院表示，乳房醫學中心整合門診、檢查、個案管理及復健服務，讓病人可在同一區域完成篩檢、診療到術後復健的全流程照護，不僅縮短就醫流程，也營造隱私友善的就診空間。
院方也指出，以多專科團隊為基礎的體重管理中心，提供飲食調整、行為治療、藥物輔助及減重手術等多元服務，透過精準健康監測技術及全程心理支持，協助病人打造可持續的健康生活方式，過往曾為許多破百公斤的患者成功治療。
萬芳醫院說，器官移植中心以卓越的移植技術及跨領域團隊著稱，成功推動心臟、肝臟及腎臟移植的高效實施，同時致力於器官捐贈理念的推廣，透過與社會各界合作，鼓勵更多人加入器官捐贈行列，讓更多生命得以延續。
萬芳醫院為提升南台北文山區及新北新店、石碇、深坑、平溪、坪林等地的醫療服務品質，今天宣布「外科聯合醫學中心」正式啟用，空間升級之外，透過資源整合與多專科協作，專為需要多科診療的病人量身打造高效的醫療服務，從根本簡化就診流程，提升診療效率與精準度，盼成為社區居民健康的強力後盾。
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