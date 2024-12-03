快訊

注意！電腦王阿達、瘋先生刊文教人看盜版觸法 警籲：指導也有罪

她晚餐買一半…郵局帳號顯示「已止付」心慌急求救！疑演唱會門票釀禍

Apple Vision Pro在台上市了！定價11.9萬 開賣日期、配件價格一次看

她缺B12竟起蕁麻疹…醫：只吃B群不夠 應多吃「肉+乳製品」

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
家庭醫學科醫師顏佐樺表示，現代人普遍偏好精緻飲食，攝取B群仍可能缺乏營養素，建議多吃未經加工的動物性食物，如肉類和乳製品。示意圖。本報資料照片
家庭醫學科醫師顏佐樺表示，現代人普遍偏好精緻飲食，攝取B群仍可能缺乏營養素，建議多吃未經加工的動物性食物，如肉類和乳製品。示意圖。本報資料照片

40歲葉小姐由於長期工作壓力過大，除了一年以上的失眠問題，還有消化不良的困擾，近幾個月她更發現反覆起蕁麻疹，為此苦惱不已，就醫檢查才發現，體內嚴重缺乏B12。家庭醫學科醫師顏佐樺表示，現代人普遍偏好精緻飲食，攝取B群仍可能缺乏營養素，建議多吃未經加工的動物性食物，如肉類和乳製品。

葉小姐經醫療團隊檢查後發現，體內嚴重缺乏B12是一連串健康問題的主因，除了會引起甲基化代謝機制失衡，體內的組織胺濃度過高、無法有效代謝清除，進而引發蕁麻疹。此外，甲基化失衡也會影響血清素的轉化，無法有效轉化為有助於眠效益的褪黑激素，進而干擾睡眠。

顏佐樺表示，葉小姐食量較小，偏好精緻加工食品，加上長期消化不良，也間斷服用制酸劑藥物，都讓B12的吸收率低於一般人，加上高壓的工作環境會大幅增加體內的B群消耗量，因此她即便有補充B群營養品，然而B群產品劑量未必符合個人人體需求量，不一定包含所有8種被歸類為B群的維生素。

衛福部國民營養健康狀況變遷調查指出，國人攝取維生素B群都符合建議攝取量，但顏佐樺引述執業診所「B群代謝分析」統計，25.8%民眾有缺乏B群的問題，也意味著攝取量足夠不代表就能充分吸收營養素。

顏佐樺說，除了B6，攝取B群維生素並沒有明確的上限，因此較不需要擔心攝取過量，反而應該擔心攝取不足的問題。有國際研究指出，所有B群維生素中以B12最容易缺乏，可能引發跟葉小姐一樣的一連串的健康問題，或影響大腦記憶、神經系統及自律神經的平衡，甚至可能導致貧血，或影響同半胱胺酸的代謝，增加心血管疾病的風險。

顏佐樺指出，雖然B12較其他易流失的B群營養素，可被人體儲存應用，但由於B12主要來自未經加工的動物性食物，如肉類和乳製品，不過現代人普遍偏好精緻飲食，茹素或偏植物性飲食的人口也日益增加，仍可能有攝取相同的營養素卻仍缺乏，或以為攝取足夠，實際上卻不足的情況，因此B12不足的情況特別值得留意。

顏佐樺說，想要精準地補充B群，可運用功能醫學「維生素B群代謝評估」的檢測方式，此檢項是以尿液為檢體，檢測代謝產物在體內的濃度，更能精確地顯示長期的B群代謝狀況，避免受到短期飲食影響的誤差。

醫學 麻疹

延伸閱讀

每日飲食健康嗎？ 「紅綠燈」幫你檢查

反覆起蕁麻疹竟是B12不足 醫：勿以為吃營養品就夠

美國CDC認證健康第一名是它 專家盤點最營養蔬菜7大好處

吃了只是浪費錢？美國藥劑師稱她絕對不吃的3種保健食品

相關新聞

東北季風影響 今起「這幾地」容易下雨、周末氣溫將再下降

北部和東部民眾出門要帶傘了，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今起至周末，台灣受北方冷高壓帶來東北季風影響，背風面的...

清大揭開癌細胞愛吃糖的秘密 找到治療癌症關鍵

清華大學生技所副教授林愷悌、生資所副教授鄭惠春聯手破解困擾科學界近百年的謎團，解密癌細胞為何能快速生長的分子機制，並找到...

改車還未登記並檢驗？改裝排氣管沒認證 明年開罰5400

環境部、交通部推動改裝排氣管認證制度，明年1月正式上路，未認證通過且檢測不合格者，最高將罰5400元。新北環保局表示，今...

赴日注意！賈新興：周末日本東京以北及海側恐大雪

日本很多地方紅葉陸續見頃，進入最佳觀賞期，有些地方除了紅葉，還有銀杏可賞。本周要去日本的民眾要注意了，台灣整合防災工程技...

A流肆虐…李浩瑋、貝斯手演唱會前中鏢 台大醫曝臨床慘況

氣溫忽冷忽熱，加上年底活動多，A型流感疫情升溫，網紅「163 braces」的歌手男友李浩瑋，上周與所屬樂團「福夢FUM...

50歲男感冒後連咳嗽六周 靠中醫減輕呼吸道發炎敏感

一名50歲陳姓男子因感冒後咳嗽症狀嚴重，已連續咳嗽約六周，服用抗生素及鎮咳化痰西藥仍無法治癒，有中西醫雙執照的中醫師蔡宗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。