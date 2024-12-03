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東北季風增強 中南部防空氣品質亮紅燈

中央社／ 台北3日電

環境部今天表示，東北季風增強，中部、雲嘉南及高屏空氣品質為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級；若依明年將上路的AQI新標準，上午10時已20測站空氣品質亮橘燈。

根據環境部空氣品質監測網，今天截至上午10時，台中（沙鹿）、彰化（大城）、雲林（崙背、麥寮）、屏東（琉球）等5處空氣品質達橘色提醒等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）

另外，環境部將於明年起加嚴空氣品質指標（AQI）濃度門檻，現於網站上已有新級距的試算圖，若以新標準而言，中部、南部地區計有20測站皆達橘色提醒等級。

環境部表示，今天東北季風稍增強，環境風場為偏東風至東北東風，西半部水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；中南部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭及花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級。

環境部說，未來一週，今天東北季風稍增強、4日至6日東北季風影響、7日至8日東北季風再增強或大陸冷氣團南下，環境風場為東北風至東北東風，迎風面擴散條件稍轉好，中南部位於下風處，污染物仍稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

東北季風 環境部 空氣品質

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