A流肆虐…李浩瑋、貝斯手演唱會前中鏢 台大醫曝臨床慘況

氣溫忽冷忽熱，加上年底活動多，A型流感疫情升溫，網紅「163 braces」的歌手男友李浩瑋，上周與所屬樂團「福夢FUMON」在高雄表演，李浩瑋與貝斯手奕勛都得了A流，嘉賓王謙也中鏢。臨床醫師指出，近期A流患者暴增，幾乎每診都有1、2人確診，流感疫苗雖已開打，但年輕族群接種者較少，感染率反而增加。

團員與來賓都得了A流，讓李浩瑋自嘲「福夢根本是A級樂團」，自己症狀非常嚴重，發燒、咳嗽且全身痠痛，考量演出在即，不愛看醫師的他立刻到醫院報到，打了特效針之外，還天天喝檸檬水、狂吃大蒜、洋蔥殺菌。

新冠疫情解封，民眾出門參與活動大多不再配戴口罩。台大感管中心主任王振泰表示，去年許多民眾仍有戴口罩習慣，門診較少遇到A流患者，近期民眾已適應不戴口罩的生活，疫情容易一發不可收拾，最近門診經常遇到疑似流感症狀病人，經篩檢後每一診次都有1至2人確診。

王振泰說，接種流感疫苗可預防嚴重併發症，但國際相關指引均未要求年輕人廣泛接種疫苗，疫苗施打對象已小孩、長者、免疫不全病人、醫護人員、警消人員等高風險族群為主，而長期服用阿斯匹靈、因氣喘長期接受類固醇治療的年輕族群，也在公費疫苗政策對象中。

「在沒有接種疫苗的情況下，年輕民眾如果參加群聚活動，只有現場有人是A流感染者，很容易就被傳染。」王振泰表示，若沒有特殊疾病史，不建議年輕人染疫就吃抗病毒藥物，一般來說，在家休息數日症狀就會恢復。

李浩瑋以喝檸檬水、洋蔥作為對策，其原理是補充維生素C。王振泰表示，目前並無研究文獻證實，罹患A流時補充維生素C對病患有保護作用，不過，因為年輕族群通常罹病2、3天就會自然痊癒，容易誤以為是補充維生素C奏效。