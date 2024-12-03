雪人鈴噹聖誕襪「百萬響叮噹」刮刮樂 頭獎百萬元有50個

年終倒數、歲末歡慶時節，台彩最新推出「百萬響叮噹」、「歡樂賓果」共2款刮刮樂新品，「百萬響叮噹」票面設計充滿聖誕節氛圍，每張售價200元，頭獎100萬元有50個；「歡樂賓果」是人氣益智延長型連線玩法入門款遊戲，每張售價100元，頭獎30萬元有6個。

台彩表示，「百萬響叮噹」票面上滿佈雪人、鈴鐺、禮物盒與耀眼的金色雪花和星芒等各種聖誕元素，搭配裝滿千元鈔票造型繽紛的聖誕襪，充滿溫馨歡樂的節慶樂趣。遊戲玩法簡單易懂，任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得對應的獎金，若刮出一個「鈴鐺符號」即得獎金1000元，頭獎100萬元更多達50個，是市面上百萬獎項個數最多的遊戲，總中獎率32.99%。

「歡樂賓果」以各式俏皮的笑臉襯托於背景，加上各種繽紛可愛的擬人化造型禮物盒、香檳與氣球等，呈現派對時刻的熱鬧歡慶氛圍，玩法為廣受民眾喜愛的益智延長型連線玩法入門款遊戲，只要對中任3個「賓果號碼」並連成一線（直線、橫線或對角線），即可依中獎方式表得到對應的獎金，連線數愈多獎金愈高，「4角全中」也可得獎金1萬元，500元以上的獎項超過22萬個，頭獎30萬元共有6個，總中獎率33%。