台灣高鐵2025寒假營隊啟動 12月6日至12日開放網路報名

高鐵營隊透過實際走訪高鐵工作場域，讓學生能探索高鐵發展歷史、營運服務及維修作業。台灣高鐵2025寒假營隊自12月6日至12月12日止，開放網路報名，歡迎對高鐵知識及鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級同學報名，12月16日網路公告錄取名單。

「台灣高鐵2025寒假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組（五、六年級），共4梯次，每梯次為期1天，採網路報名。台灣高鐵公司將於12月13（五）以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於12月16（一）在活動報名網頁公告錄取名單，相關詳情可至活動網頁查詢（https://tcamp.thsrc.com.tw/）。

高鐵營隊自2008年舉辦以來，累計參與人數近5400人，已成為每年寒、暑假的熱門營隊之一，學員可參訪平時管制區域內的高鐵運務大樓及維修基地，近距離觀察高鐵的作業細節，並可與高鐵公司第一線工作同仁分享維護營運安全與服務的經驗心得。