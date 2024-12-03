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逾7成乳癌患者會有「癌疲憊」 醫：光靠休息不會好

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
癌疲憊無論怎麼睡，始終無法解除疲憊感。示意圖，本報資料照片
癌疲憊無論怎麼睡，始終無法解除疲憊感。示意圖，本報資料照片

50多歲的乳癌轉移患者林阿姨雖抗癌意志堅定，但治療引起的疲憊感，讓她累到治療都得由家人接送，醫師指出，「癌疲憊」和一般人忙碌一天的「累」完全不同，無論怎麼睡都無法解除疲憊感，林阿姨為中重度癌疲憊，因符合健保給付條件，給癌疲憊藥物處置後，疲憊狀況明顯改善，漸漸能自行搭車就醫。

根據110年癌症登記報告，乳癌發生數達1萬5448例，居女性癌症發生率之首，除疾病本身，治療期間引發的各種不適，同樣帶給患者極大的挑戰，其中又以疲憊最為嚴重，困擾程度超越疼痛、噁心或掉髮，約75%乳癌患者會發生「癌因性疲憊症」，影響治療效果和生活品質，甚至可能累到「放棄治療」。

三總腫瘤醫學部主任戴明燊說，「癌疲憊」和一般人忙碌一天的「累」完全不同，後者可以透過放鬆、休息來恢復，癌疲憊則是無論怎麼睡，始終無法解除疲憊感，若不妥善處理，除了讓患者對任何事都提不起勁，生活品質下降，還會影響食欲、睡眠，出現營養不良、情緒低落等惡性循環，甚至因疲憊放棄治療或無法承受療程劑量，進而影響療效，務必依治療指引妥善處置。  

根據台灣癌症安寧緩和醫學會、台灣腫瘤護理學會編撰的《癌因性疲憊症之診療與照護指引》，低於4分的輕度疲憊，可透過種「非藥物處置」來因應和預防惡化，包括運動、睡眠、營養等；4分以上的中重度疲憊，建議進一步加入藥物治療，包含精神刺激藥物、類固醇藥物、中草藥、黃耆多醣注射劑。

收治林阿姨的戴明燊指出，她屬於中重度癌疲憊，因符合健保給付條件，給予癌疲憊藥物處置後，疲憊狀況明顯改善，漸漸能自行搭車就醫，減輕家人負擔也提升個人生活品質，最終如期完成療程，穩定追蹤中。

戴明燊說，癌疲憊在乳癌患者中相當常見，無論是門診或住院，超過一半屬於重度疲憊，卻常被誤會是「正常現象」，但其實健保在2021年將癌疲憊藥物納入給付，嘉惠乳癌晚期患者，日前於2024台北國際乳癌研討會（TIBCS），首次公布納健保後的真實世界數據，顯示91%患者經治療有改善，60%以上的病人從中重度疲憊轉為輕度或無疲憊， 85%患者達到整體治療的正面效果。

乳癌 患者 疲憊

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