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改車還未登記並檢驗？改裝排氣管沒認證 明年開罰5400

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
環境部、交通部推動改裝排氣管認證制度，明年1月正式上路，未認證通過且檢測不合格者，將開罰。圖／新北市環保局提供
環境部、交通部推動改裝排氣管認證制度，明年1月正式上路，未認證通過且檢測不合格者，將開罰。圖／新北市環保局提供

環境部、交通部推動改裝排氣管認證制度，明年1月正式上路，未認證通過且檢測不合格者，最高將罰5400元。新北環保局表示，今年提供為期一年的緩衝期，輔導改管車主免費申請檢測取得認證，新北市至今登錄案件數1萬1324件是全國最高，呼籲剩不到一個月，車主要盡快上網登記並申請檢驗，明年不再受理申請。

新北市環保局指出，環境部設有替換用排氣管噪音檢測系統網站供民眾預約檢測，今年緩衝期間內，已改裝非原廠排氣管的車主可委託噪音實驗室檢驗，或可至地方環保局免費申請檢驗，檢驗合格後即完成認證程序。

新北市環保局統計，截至11月中旬，新北市登錄案件數達1萬1324件，由於預約需求大，車主須排較長時間才能檢測，免費檢驗僅剩下不到1個月，應盡速上網登記並申請檢驗。

環保局表示，交通部已修訂「道路交通安全規則」，自明年1月將機車排氣管改裝正式列入定期檢驗專案，若車主未使用經認證的排氣管，可處900至1800元罰款，未經認證仍繼續行駛，經環保局攔查後，將依噪音管制法開罰3000至3萬元罰款，夜間時段還能加重裁罰金額。

環保局指出，即便是經認證排氣管也不代表不會受罰，若不當行駛於道路或車輛排氣管破洞等其他原因導致噪音，經科技執法路段儀器檢測超標，將依法處1800到3600元。

環保局長程大維表示，為打擊噪音車輛，新北環保局與警察局已聯合推出「靖音專案」，並自11月起加強夜間攔查作業，截至11月底，共取締95件噪音車，但行法規仍遭詬病罰則過低，且沒有即時扣牌等措施制止違規車輛繼續發出噪音，無法有效喝止噪音車再犯。

程大維說，打擊噪音車應從源頭及法規面強化著手，新北環保局已多次聯合北北基桃共同向環境部提出法規修正建議，建議提高罰鍰及增加吊扣牌照等行政處分，以有效嚇阻噪音車，還給民眾安靜的生活環境。

環保局補充，如發現道路上有改裝車輛造成噪音困擾，可透過環境部的噪音車檢舉網站上傳相關資料和影像檔案，環保局將主動聯絡車主，要求其在指定地點進行檢測。若檢測結果顯示噪音超標，車主將面臨處罰並要求改善。

噪音 環保局長 車主

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