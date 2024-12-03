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男子臀部流膿久治3年不癒 竟是腰椎感染細菌

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
容志雄醫師提醒，目前脊椎手術非常普遍，且病人狀況不同，各有潛在的風險，因此接受手術前可與醫師做充分溝通與了解，才能大幅降低術後感染的風險。圖／大千醫院提供
容志雄醫師提醒，目前脊椎手術非常普遍，且病人狀況不同，各有潛在的風險，因此接受手術前可與醫師做充分溝通與了解，才能大幅降低術後感染的風險。圖／大千醫院提供

苗栗縣一名張姓男子3年前開始發現，臀部接近大腿的地方，左右兩邊都出現鼓起來的膿瘍，且不斷的出膿，雖經外科清創手術後，右側的膿瘍已癒合，但左側仍未見改善，近日前往大千醫院骨科求診，經施打顯影劑的核磁共振檢查後，發現他臀部的膿瘍竟是多年前腰椎手術造成的細菌感染。

大千骨科醫師容志雄表示，62歲的張男在12年前曾接受第三到第五節腰椎的減壓固定手術，但手術後常覺得腰痠不舒服，X光檢查發現腰椎鋼釘有鬆脫，未做進一步處理。由於張男的白血球指數一直都很高，在有顯影劑的核磁共振檢查下，看到腰椎鋼釘因為感染導致鬆脫，且從鋼釘處往臀部的方向有明顯的顯影，顯示細菌感染已從腰椎處延伸到臀部，才會造成膿瘍發生。

此種狀況稱為低度感染，是在手術後發生，當身體狀況良好時，白血球有抵抗力壓制住細菌，但當病人狀況變差時，症狀就會開始出來，最明顯的就是細菌在局部的地方侵蝕骨頭，導致出現空腔、鋼釘鬆脫，隨著侵蝕空間越來越大，細菌數量也增多，外溢出來就造成臀部的膿瘍。

容志雄醫師提醒，目前脊椎手術非常普遍，且病人狀況不同，各有潛在的風險，因此接受手術前可與醫師做充分溝通與了解，才能大幅降低術後感染的風險。

手術 醫師 風險

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