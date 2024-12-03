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幸運兒快看！9-10月期千萬大獎發票開出 21張清冊今公布

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
9-10月期統一發票大獎張數初步統計千萬大獎有21張，200萬大獎有14張。示意圖/萊爾富提供
9-10月期統一發票大獎張數初步統計千萬大獎有21張，200萬大獎有14張。示意圖/萊爾富提供

9-10月統一發票中獎清冊將於今天下午4時30分出爐，財政部初步統計，1000萬元特別獎發票開出21張、特獎200萬元開出14張，35位幸運得主最快本周五就可以領回大獎。

9-10月統一發票中獎號碼11月25日已開出，特別獎中獎號碼為28630525，特獎中獎號碼90028580。領獎期間自113年12月6日起至114年3月5日止。

中獎號碼出爐後，統一超商搶先統計開出大獎情形，有5張千萬特別獎、4張2百萬特獎、其中1位超級幸運兒只花35元買CITY CAFE就中千萬。

5張千萬特別獎得主在7-11買了什麼？一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN欣清心門市花90元購買飲品、鮮食；一人在台東縣台東市的7-ELEVEN三越門市花60元購買沙拉，一人在台北市文山區的7-ELEVEN新萬隆門市花140元購買飲品；一人在新北市新莊區的7-ELEVEN 新宏盛門市花85元購買麵食，一人在臺北市松山區的7-ELEVEN復旦門市花35元購買CITY CAFE。

全家超商則開出9張大獎，特別獎1000萬元開出1組，獎落板橋華江店，消費者花費173元購買夯番薯、雞胸肉、三明治、燕麥飲等健康早餐組合。

萊爾富超商也開出大獎發票，1000萬元特別獎有1組，幸運門市位在台北市萬華區「萊爾富北市梧州店」，這位幸運兒僅消費100元購買休閒零嘴，就中了發票特別獎1000萬元。

消費者 特別獎 統一發票

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