赴日注意！賈新興：周末日本東京以北及海側恐大雪

日本很多地方紅葉陸續見頃，進入最佳觀賞期，有些地方除了紅葉，還有銀杏可賞。本周要去日本的民眾要注意了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，周六日日本東京以北及日本海側可能有下大雪機率，要注意保暖。

不少民眾最近到日本賞紅葉、看銀杏，日本媒體報導，到本周五之前日本多地都很溫暖，但周六之後氣溫會驟降，一下子變冬天。賈新興指出，周六台北也來冷空氣，有較強東北季風，但預測比上一波弱，就是較強的東北季風。不過日本東京以北及日本海側可能有大雪，要去日本的民眾需注意。

本周天氣，賈新興指出，4日至6日大台北東側、北海岸、基隆至東北角及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。

賈新興指出，7日至8日受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。9日大台北東側至東北角及宜花有零星短暫雨。10日至11日各地天氣穩定。11日晚上開始至12日，受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。

短期氣候趨勢預測顯示，賈新興指出，本月中旬起至1月上旬，宜蘭仍有持續性且異常降雨發生的機率。中旬起至1月上旬，氣溫已正常至略偏涼的機率較高。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。