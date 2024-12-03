快訊

台中師生衝突 家長心痛：孩子在派出所緊張到指頭摳出血

注意！電腦王阿達、瘋先生刊文教人看盜版觸法 警籲：指導也有罪

她晚餐買一半…郵局帳號顯示「已止付」心慌急求救！疑演唱會門票釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

赴日注意！賈新興：周末日本東京以北及海側恐大雪

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
日本京都天龍寺紅葉見頃，吸引很多海內外觀光人潮。記者陳智華/攝影
日本京都天龍寺紅葉見頃，吸引很多海內外觀光人潮。記者陳智華/攝影

日本很多地方紅葉陸續見頃，進入最佳觀賞期，有些地方除了紅葉，還有銀杏可賞。本周要去日本的民眾要注意了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，周六日日本東京以北及日本海側可能有下大雪機率，要注意保暖。

不少民眾最近到日本賞紅葉、看銀杏，日本媒體報導，到本周五之前日本多地都很溫暖，但周六之後氣溫會驟降，一下子變冬天。賈新興指出，周六台北也來冷空氣，有較強東北季風，但預測比上一波弱，就是較強的東北季風。不過日本東京以北及日本海側可能有大雪，要去日本的民眾需注意。

本周天氣，賈新興指出，4日至6日大台北東側、北海岸、基隆至東北角及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。

賈新興指出，7日至8日受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。9日大台北東側至東北角及宜花有零星短暫雨。10日至11日各地天氣穩定。11日晚上開始至12日，受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。

短期氣候趨勢預測顯示，賈新興指出，本月中旬起至1月上旬，宜蘭仍有持續性且異常降雨發生的機率。中旬起至1月上旬，氣溫已正常至略偏涼的機率較高。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

現在是賞楓旺季，日本京都清水寺吸引大批觀光人潮。記者陳智華/攝影
現在是賞楓旺季，日本京都清水寺吸引大批觀光人潮。記者陳智華/攝影

日本 東北季風 賈新興 降雪

延伸閱讀

趕快曬太陽！ 賈新興：明天起北北基宜太陽缺席

全台有感降溫！賈新興：明天乾冷「強烈大陸冷氣團」 南下 探8度低溫

要冷了？賈新興：東亞冬季風指標顯示 11月下旬至12月有偏強趨勢

天兔暴風圈今晚觸恆春 賈新興：明午前後登陸枋寮枋山

相關新聞

東北季風影響 今起「這幾地」容易下雨、周末氣溫將再下降

北部和東部民眾出門要帶傘了，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今起至周末，台灣受北方冷高壓帶來東北季風影響，背風面的...

改車還未登記並檢驗？改裝排氣管沒認證 明年開罰5400

環境部、交通部推動改裝排氣管認證制度，明年1月正式上路，未認證通過且檢測不合格者，最高將罰5400元。新北環保局表示，今...

赴日注意！賈新興：周末日本東京以北及海側恐大雪

日本很多地方紅葉陸續見頃，進入最佳觀賞期，有些地方除了紅葉，還有銀杏可賞。本周要去日本的民眾要注意了，台灣整合防災工程技...

A流肆虐…李浩瑋、貝斯手演唱會前中鏢 台大醫曝臨床慘況

氣溫忽冷忽熱，加上年底活動多，A型流感疫情升溫，網紅「163 braces」的歌手男友李浩瑋，上周與所屬樂團「福夢FUM...

50歲男感冒後連咳嗽六周 靠中醫減輕呼吸道發炎敏感

一名50歲陳姓男子因感冒後咳嗽症狀嚴重，已連續咳嗽約六周，服用抗生素及鎮咳化痰西藥仍無法治癒，有中西醫雙執照的中醫師蔡宗...

清大揭開癌細胞愛吃糖的秘密 找到治療癌症關鍵

清華大學生技所副教授林愷悌、生資所副教授鄭惠春聯手破解困擾科學界近百年的謎團，解密癌細胞為何能快速生長的分子機制，並找到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。