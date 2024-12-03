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台灣高鐵2025寒假營隊 12月6日-12月12日開放網路報名

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

寒假即將到來，台灣高鐵將舉辦「台灣高鐵2025寒假營隊」自12月6日（五）起至12月12日（四）止開放網路報名，歡迎對高鐵知識及鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級同學踴躍參加，透過實際走訪高鐵的工作場域，探索發展歷史、營運服務及維修作業等，深度感受高速鐵道多元豐富的面向。

 「台灣高鐵2025寒假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組（五、六年級），共四梯次，每梯次為期一天，採網路報名。台灣高鐵公司將於12月13日（五）以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於12月16日（一）在活動報名網頁公告錄取名單。

 「高鐵營隊」自2008年舉辦以來，累計參與人數近5,400人，已成為每年寒、暑假的熱門營隊之一；課程豐富充實，兼具知性深度與實地觀察體驗，學員可參訪平時管制區域內的高鐵運務大樓及維修基地，近距離觀察高鐵的作業細節，並可與高鐵公司第一線工作同仁分享維護營運安全與服務的經驗心得。

同時，台灣高鐵公司為持續推動鐵道文化向下扎根，特別安排參訪「台灣高鐵探索館」，藉由展出了解台灣及世界鐵路發展的歷程，更有機會看到1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物。此外，透過館內的先進科技與互動裝置，更可以輕鬆了解精采的高鐵故事。歡迎青年學子把握機會，報名參加「高鐵營隊」，讓珍貴的假期更充實、繽紛。

營隊 高鐵

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