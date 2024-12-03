買票前必看指南！「外語片」口碑聲量排行上線 數據揭秘最夯熱門焦點

《網路溫度計DailyView》「外語片」網路口碑聲量排行榜來了！以在台上映的非華語電影為收錄原則，不限出品國、資金結構和演職員國籍，從好萊塢動作強檔、東南亞驚悚片到熱血動畫通通都有。究竟哪部熱門電影的網路討論度最高，登頂聲量王者寶座？不同作品的好評影響力、熱門關鍵字又有哪些呢？馬上一起來看看！

最新夯片一次看！3種分析區間排名大不同？

網路口碑聲量排行榜透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查2024年7月起在台上映的外語片網路聲量。數據資料蒐集範圍涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok等社群平台，以及新聞媒體、討論區、部落格等網站，計算網友討論與新聞報導的文章數量，則數越多，網路聲量越高，也代表該部電影在網路上的能見度越高。近一個月聲量低於25筆的電影則不列入排行。

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透過這份榜單，使用者可以觀察到近期最夯的人氣外語片。分析期間一共有3種，分別是3日榜、週榜以及月榜，不同區間的排行會有些許落差，依照數據統計時間長短，呈現聲量排名變化。

數據揭秘 從聲量變化看電影熱度趨勢

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點擊進入單一電影的分析頁面後，可以看出該電影在指定期間內的聲量變化趨勢，有些是短跑衝刺型，有些是能讓話題熱度持續延燒的馬拉松長跑型。另外還有好評影響力、正負情緒分布和社群活躍度等參考數值；「熱門關鍵字」則能呈現與該主題相關的重點人事物，以迪士尼動畫《海洋奇緣》為例，熱門關鍵字包含「莫娜」、「毛伊」等角色，為《海洋奇緣2》配音獻唱的金曲怪物新人Makav真愛、雷鬼音樂創作人「Matzka」、金曲歌后「阿爆」也都是關鍵熱詞。

想知道哪些外語電影在網路上熱度最高嗎？買票進場前，想知道電影的正負評價有多少嗎？記得持續鎖定外語片網路口碑排行榜，讓《網路溫度計DailyView》為你解答！

【《網路溫度計DailyView》外語片網路口碑聲量排行榜】

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