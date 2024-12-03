2024全台十大超夯博物館排行！故宮讓位 「它」居然成為冠軍

網路聲量前十大博物館

博物館不僅是假日打發時間的好去處，也是遊客快速認識一個區域文化的地方。根據交通部觀光署公布的2024年1月到6月博物館造訪人次統計數據，中正紀念堂以195多萬人次一舉奪下參訪人次冠軍寶座，遠遠超越了傳統熱門景點故宮博物院。

今天《網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，以觀光署公布的20大博物館為調查範圍，統計整理出2024年十大人氣博物館排行榜，這些博物館你都去過了嗎？

No.10 國立故宮博物院南部院區

國立故宮博物院南部院區位於嘉義，是台北故宮的分館，以亞洲藝術與文化為主題，彌補北部院區展示空間不足的問題。故宮南院以現代化的建築風格，融合自然景觀，園區內設有亞洲藝術文化展館、兒童創意中心，以及戶外藝術裝置，其常設展與特展涵蓋多樣亞洲藝術精髓，如陶瓷、書畫、雕塑等。

覽月橋是故宮南院的景觀人行步橋，目的是讓參觀者透過步行領略南院的建築之美，但文化人于璣銘批評，覽月橋對民眾入館參觀文物並無幫助，甚至成為流浪動物棲身之所。故宮南院則回應，「一切設計與施工均是經過公開競圖、評選，依新故宮計畫完成」。有網友表示，「故宮南院如果扣掉學生畢業旅行的人數，說真的，慘不忍睹」、「這樣一座橋要9000萬！」。

No.9 國立臺灣美術館

臺灣美術館位於台中，館內收藏涵蓋繪畫、雕塑、攝影、新媒體等多元藝術作品，定期舉辦大型藝術展覽、國際交流活動和兒童藝術教育課程，深受藝術愛好者與家庭喜愛。美術館占地面積達10公頃，不僅擁有常設展廳和特展空間，還設有藝術圖書館、戶外雕塑公園，提供休閒與教育功能。

文化部今年推出國美館龍年手札，視覺設計概念源自於國美館所典藏作品《龍之演變》，手札內更收入了12件國美館典藏作品，期望以不同題材豐富大家的每一天，感受藝術所帶來的美好。有網友表示，「很想要有一本」、「今年有空去國美館看展覽 ，感受藝文氣息」。

No.8 國立科學工藝博物館

科學工藝博物館位於高雄，館內以科學、技術、生活為核心主題，擁有多個主題展廳，包括能源科技、太空探索、機械原理等，適合各年齡層參觀者，尤其是親子族群。科工館透過互動展覽與教育活動，將科技知識融入日常生活，並定期舉辦特展與科學營隊，增添學習樂趣。

大型多人線上角色扮演遊戲《魔獸世界》8月首度跨界聯手科工館，獨家打造「地心冒險之旅」特展，將遊戲元素結合自然科學，引發網友熱烈討論，「令人懷念的遊戲」、「魔獸世界非常好玩」。

No.7 國立國父紀念館

國父紀念館位於台北市，於1972年為紀念國父孫中山百年誕辰而建，是台灣舉辦最多次三金頒獎典禮（金馬獎、金鐘獎、金曲獎）的大會堂。館內以宣揚孫中山思想與事蹟為主，設有展示廳、圖書館及視聽室等多功能空間，每日固定的「禮兵交接儀式」更是吸引不少遊客到訪。建築外觀融合傳統中式建築與現代風格，周邊圍繞著廣闊的中山公園，為市民提供了休憩的綠地。

國父紀念館主體建築從2月開始閉館整修，除了古蹟外觀修復及屋頂防漏修繕，服務設施優化也是核心項目，並將汰換機電空調系統，預計2026年第4季完工。有網友表示，「兩年也太久了」、「是有必要的，期待全新的紀念館」。

奇美博物館位於台南，以結合歐洲古典風格的建築及豐富多元的館藏聞名，博物館周圍的歐式園林與湖泊景觀更讓遊客有偽出國的感覺。館內分為多個展區，包括藝術館、樂器館、自然科學館及兵器館，展品涵蓋西洋藝術、古典樂器、動物標本及歷史兵器，展現奇美創辦人許文龍對藝術與文化的熱愛。其中樂器館擁有世界級收藏，包括罕見的古典提琴與鋼琴，並曾借琴給小提琴家曾宇謙。

奇美博物館5月開展的「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，是英國國家藝廊成立200年來第二次世界巡展，並首度來台灣策展，光是新聞與購票階段就在台灣引發熱潮，奇美博物館官網更因瞬間人流大增，一度出現擁塞的情況，有網友表示，「搶不到早鳥票好氣」、「我卡在我要付款的畫面」。

No.5 國立海洋生物博物館

海洋生物博物館位於屏東，是亞洲規模最大的海洋博物館之一，以多樣的海洋生態系為主題，包含台灣水域館、珊瑚王國館及世界水域館三大展區，展示超過300種、數萬隻海洋生物。其中最具特色的是全台最大圓柱形水槽與海底隧道，讓觀眾宛如置身海洋深處。館方也致力於海洋保育與教育，定期舉辦主題展覽和親子活動，提供夜宿海生館的獨特體驗。

有PTT網友發文比較屏東海生館跟沖繩水族館差異，原PO指出，沖繩贏在大魚多， 除了鯨鯊以外，還有鬼蝠魟和翻車魚，海生館只有出現過一次鬼蝠魟；另外沖繩還有海龜，海生館平常沒有海龜。有網友留言表示，「紀念品店沖繩是完全輾壓」。

No.4 高雄市立美術館

高雄市立美術館占地廣闊，周圍環繞美術公園，結合自然與藝術，提供市民多元的文化體驗。館內收藏涵蓋台灣現代藝術、中國書畫、雕塑及當代藝術作品，並定期舉辦多元的藝術展覽、教育推廣活動及公共藝術計畫，吸引國內外藝術愛好者參觀。

高美館今年舉辦年度特展，有一名孩子被畢卡索畫作吸引，直接坐在地板上臨摹，結果遭館內工作人員制止，引發網友批評，認為高美館高高在上的姿態，對於親子不夠友善，但也有人表示，「如果站得遠臨摹是還好，但如果在畫前臨摹就絕對是影響他人觀賞了」。對此，高美館回應，在不影響參觀動線下已開放民眾速寫。

No.3 國立故宮博物院北部園區

故宮博物院北部園區是台灣著名的文化地標，位於台北市士林區，以保存和展示中華文化瑰寶為使命。博物院定期舉辦特展與教育活動，每年吸引數百萬名遊客造訪，館內收藏超過70萬件藝術珍品，涵蓋青銅器、陶瓷、書畫、玉器及歷代文獻等，被譽為中華文化的寶庫，代表性展品包括翠玉白菜、肉形石及「毛公鼎」，深受國內外遊客喜愛。

兩年前故宮啟動修復及再利用計畫，計畫在正館大門設玻璃入口亭，但恐遮蔽整體意象，遭文資會強勢否決，而修復計畫今年捲土重來，故宮仍要設立入口亭，並規畫二樓設咖啡廳，民間團體擔憂故宮變得「不中不西、不倫不類」，且若發生火災意外，國寶文物恐付之一炬，有網友表示，「地震來襲很危險」、「花納稅人的錢，不手軟！」。

No.2 國立自然科學博物館

翻攝台中觀光旅遊網

自然科學博物館位於台中市，園區分為地球科學館、生命科學館、人類文化館與太空劇場等展示區，涵蓋地球、生命、科技與人類文明等多元主題。館內常設展覽如恐龍化石、宇宙起源與生物多樣性，吸引眾多親子家庭前往。此外，博物館還定期舉辦國內外巡迴特展，結合互動式教學與高科技展演，寓教於樂。博物館戶外還設有植物園，豐富的熱帶與亞熱帶植物，吸引各年齡層的參觀者，成為探索自然奧秘的重要窗口。

一年一度的「台灣科學節」11月於全台五大科學博物館登場，今年以「信任科學，邁向永續」為主題，不僅有原住民族科學、科學布袋戲、火星任務等活動，還加入濾鏡遊戲與AR互動打卡，大受網友好評，「參加活動還有機會拿到科學節限定版乖乖或滿天星」、「小孩最愛恐龍」。

No.1 國立中正紀念堂

中正紀念堂位於台北市，為紀念中華民國前總統蔣中正而建立的地標性建築。全區佔地25萬平方公尺，建築風格融合中國傳統與現代設計，主體結構為白色八角形大廳，象徵吉祥，屋頂覆以藍色琉璃瓦，搭配紅色基座，展現莊嚴與宏偉。紀念堂內部展示蔣中正生平事蹟，並設有大型銅像供人瞻仰。廣場周圍還有國家戲劇院與國家音樂廳，構成了「自由廣場」文化園區。

中正紀念堂除了是重要的歷史教育場所，也經常舉辦展覽、活動，是觀光客與台灣民眾休閒的熱門地點。不少人會特別到中正紀念堂看國軍儀隊交接，但從7月15日起，儀隊結束歷時44年的銅像大廳站哨與交接展示，改至戶外實施儀隊訓練展示，如遇雨天則不實施。對此，有網友表示：「辛苦了! 三軍儀隊的弟兄們」、「旅客和儀隊都熱爆，雙輸」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2024年11月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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