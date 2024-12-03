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46歲婦人罹「耳硬化症」講話越來越大聲 醫：常誤為老化

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師陳厚匡。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師陳厚匡。圖／亞洲大學附屬醫院提供

46歲婦人因講話越來越大聲，就醫檢查發現耳膜完整無異狀，但左耳聽力已衰退到中度聽損。經安排斷層掃描，中耳也沒有感染或腫瘤，最後確定罹患了「耳硬化症」，所幸經「鐙骨手術」把聽小骨重建後，聽力才恢復正常。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師陳厚匡說，耳硬化症是一種影響聽力的疾病，常見於中年女性，且多數患者的病情發展緩慢、初期症狀並不明顯，但會隨著病情加重，聽力逐漸下降。因症狀改變緩慢，往往會被認為是老化的正常狀況，失去治療黃金時間。

以這名患者為例，就診時自述左耳聽力逐漸衰退，還伴隨耳鳴，不僅電視音量越開越大，也常聽不清楚家人的對話，甚至跟丈夫吵架時，往往越吵越用力，致夫妻感情失和。

陳厚匡說，耳硬化症典型特徵是鐙骨周圍緻密骨頭結構改變，病變骨頭被吸收後，由海綿狀血管性骨骼取代，最後形成硬化骨質取代海綿狀骨骼。此異常骨骼生長可能會導致鐙骨底板發生機械性固定，並破壞聽骨鏈傳遞聲音，使得聲音無法有效傳遞至內耳，從而造成傳導性聽力損失。

據統計，耳硬化症常見於白種人，並以女性患者較多(臨床上女性比男性約為2比1)，常見症狀是聽力變差及耳鳴，且有漸進性聽力受損，兩耳為不對稱的聽力表現，發生年紀多為30至40多歲。第二個常見症狀是約有一半以上的病人會發生耳鳴，可能為嗡嗡聲、嘶嘶聲、蟬叫聲等。其它較少見的症狀包括頭暈、平衡感變差。

陳厚匡說，若患者聽損屬於輕微或不適合接受手術，可選擇助聽器協助，至於「鐙骨手術（耳硬化症手術）」則需將病變的鐙骨部分截除，並替換為人工聽小骨來改善聲音的傳導，成功率可以高達80%以上。以此患者為例，術後左耳聽力大幅改善，也避免依賴助聽器。

他說，耳硬化症有可能會進展至耳蝸的內耳部分，造成更嚴重的聽力受損，加上另一耳也有發病風險。若發現常聽不清楚對方講話或自己越講越大聲，都可能是聽損前兆。

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