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50歲男感冒後連咳嗽六周 靠中醫減輕呼吸道發炎敏感

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
蔡宗璟表示，感冒後咳嗽在飲食上要避免吃油炸的食物，不少感冒後咳嗽已接近痊癒的患者因吃油炸物而復發。然後也要減少喝咖啡、奶茶及各類冷飲，這些飲品容易產生痰及造成呼吸道敏感。圖／蔡宗璟提供
蔡宗璟表示，感冒後咳嗽在飲食上要避免吃油炸的食物，不少感冒後咳嗽已接近痊癒的患者因吃油炸物而復發。然後也要減少喝咖啡、奶茶及各類冷飲，這些飲品容易產生痰及造成呼吸道敏感。圖／蔡宗璟提供

一名50歲陳姓男子因感冒咳嗽症狀嚴重，已連續咳嗽約六周，服用抗生素及鎮咳化痰西藥仍無法治癒，有中西醫雙執照的中醫師蔡宗璟說，不少人感冒初期喉嚨痛、流鼻涕、發燒通常三、四天就會改善，而往往咳嗽會持續數周甚至數月，中醫的治療往往能將病程縮短，也大幅改善病人的不適。

蔡宗璟表示，陳男初診來就診時咳嗽非常頻繁，診間外便能聽到咳嗽聲，患者咳嗽痰音很重，可咳出白色濃稠的痰，檢查咽喉發現仍稍微紅腫，患者脈象浮滑，舌色紅苔白膩，他診斷屬於肺熱結合痰熱咳嗽，隨即開立具清肺熱作用的牛蒡子、葶藶子、黃芩及降肺氣作用之佛手柑、厚朴、萊菔子等中藥處方來治療。

蔡宗璟指出，陳男一周後回診，咳嗽頻率已明顯減少，咳嗽的嚴重程度也明顯降低，先前痰多的情形也改善，可是在夜間時咳嗽會加劇，他囑咐患者若夜咳較嚴重時晚上的最後一包藥可以調整成睡前一小時服用，夜咳會明顯減少也不影響睡眠。患者陸續回診五次，咳嗽都有持續改善，約在一個月內治療痊癒不再咳嗽。

蔡宗璟說，感冒後咳嗽是常見的病症，原因不外乎兩類，其一病毒誘發的免疫反應較劇烈，導致呼吸道持續發炎較久。其二是患者本身呼吸道就比較敏感，雖然呼吸道發炎不嚴重，但感受咳嗽的物理及化學性接受體特別敏感或咳嗽反射迴路太過敏銳，也會容易咳嗽。中醫的治療可以迅速減輕呼吸道的發炎且降低呼吸道的敏感性，當然可以讓感冒後的咳嗽經改善後痊癒。

蔡宗璟表示，感冒後咳嗽在飲食上要避免吃油炸的食物，不少感冒後咳嗽已接近痊癒的患者因吃油炸物而復發。然後也要減少喝咖啡、奶茶及各類冷飲，這些飲品容易產生痰及造成呼吸道敏感。餐飲的大原則要飲食清淡，甜食也要少吃，然後配合一日三次服用中藥，感冒後的咳嗽往往在幾周的門診治療便能治癒。

蔡宗璟表示，陳男脈象浮滑，舌色紅苔白膩，他診斷屬於肺熱結合痰熱咳嗽，隨即開立具清肺熱作用的牛蒡子、葶藶子、黃芩及降肺氣作用之佛手柑、厚朴、萊菔子等中藥處方來治療。圖／蔡宗璟提供
蔡宗璟表示，陳男脈象浮滑，舌色紅苔白膩，他診斷屬於肺熱結合痰熱咳嗽，隨即開立具清肺熱作用的牛蒡子、葶藶子、黃芩及降肺氣作用之佛手柑、厚朴、萊菔子等中藥處方來治療。圖／蔡宗璟提供

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