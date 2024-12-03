快訊

洗澡時小便對健康有害嗎？專家破解3個常見迷思：男女皆適用

柯文哲涉案風雨飄搖之際 民眾黨延攬女主播助攻空戰

黃子佼持有48部少女性影像不認罪 稱「未來一片黯淡」…一審判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風影響 今起「這幾地」容易下雨、周末氣溫將再下降

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受東北季風影響，北海岸至東北角及宜蘭地區一帶最容易有地形降雨發生。本報資料照片
受東北季風影響，北海岸至東北角及宜蘭地區一帶最容易有地形降雨發生。本報資料照片

北部和東部民眾出門要帶傘了，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今起至周末，台灣受北方冷高壓帶來東北季風影響，背風面的中南部，天氣相對穩定，以晴時多雲為主；北部及東部因位處迎風面，局部雲量比較多，配合地形因素，北海岸至東北角及宜蘭地區一帶最容易有地形降雨發生，短時雨勢可能不強，但降雨時間可能較連續。

本周天氣整體來說，林孝儒說，中南部天氣穩定，但早晚輻射冷卻效應顯著，日夜溫差大；迎風面的北部與東部則容易有局部地形降雨影響。

氣溫方面，林孝儒指出，中南部預測高溫約24-28度，夜低溫約18-20度，局部沿海空曠或近山平地約15-17度。北部及東部預測高溫約22-25度，夜低溫約15-18度。

林孝儒指出，周末這波東北季風增強幅度可能較大，氣溫將再進一步下降，迎風面降雨範圍也有擴大可能，預報強度不排除達冷氣團等級，這幾天可再持續觀察北方系統強度變化。

低溫 東北季風 雨量

延伸閱讀

好天氣再見！明起北東有雨 周六再迎冷氣團 這2天下探14度

北部3日轉濕涼 冷空氣週末南下低溫14度

趕快曬太陽！ 賈新興：明天起北北基宜太陽缺席

輻射冷卻早晚仍冷低溫13度 明起北東降溫轉雨

相關新聞

東北季風影響 今起「這幾地」容易下雨、周末氣溫將再下降

北部和東部民眾出門要帶傘了，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今起至周末，台灣受北方冷高壓帶來東北季風影響，背風面的...

50歲男感冒後連咳嗽六周 靠中醫減輕呼吸道發炎敏感

一名50歲陳姓男子因感冒後咳嗽症狀嚴重，已連續咳嗽約六周，服用抗生素及鎮咳化痰西藥仍無法治癒，有中西醫雙執照的中醫師蔡宗...

跨域整合學習！國語日報冬令營隊帶孩子玩出創造力

隨著寒假的來臨，如何讓孩子在放假期間不僅玩得開心，更能學有所得，成為家長關注的焦點。歷史悠久的國語日報寒暑營隊，特別規劃豐富的營隊課程，透過精心設計的課程，讓孩子在玩樂中激發創造力、增進解決問題的能力，為未來的挑戰做好準備。

北部東部今起水氣增 吳德榮：周末北台濕涼下探15度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

天氣變化鼻過敏患者增 醫曝這情形已屬中重度需速就醫

近期天氣不穩定，日夜溫差大，過敏患者爆發。林口長庚醫院兒童過敏氣喘中心主任葉國偉說，近期門診中，過敏患者確實明顯增加，其...

行善不以人數計 「南台灣活菩薩」50年捐千萬助單親媽

「天總是攏會光！」90歲寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉生活簡樸，27歲時丈夫病故守寡，經歷帶著2名年幼女兒蓋棉被縮在牆角躲颱風的艱苦歲月，38歲時經營事業有成，將對丈夫的思念轉化為助人力量，每年選在丈夫忌日捐助和她有相同遭遇的單親媽媽，53年來已幫助608名單親媽媽，有「南台灣活菩薩」美譽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。