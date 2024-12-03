東北季風影響 今起「這幾地」容易下雨、周末氣溫將再下降

北部和東部民眾出門要帶傘了，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今起至周末，台灣受北方冷高壓帶來東北季風影響，背風面的中南部，天氣相對穩定，以晴時多雲為主；北部及東部因位處迎風面，局部雲量比較多，配合地形因素，北海岸至東北角及宜蘭地區一帶最容易有地形降雨發生，短時雨勢可能不強，但降雨時間可能較連續。

本周天氣整體來說，林孝儒說，中南部天氣穩定，但早晚輻射冷卻效應顯著，日夜溫差大；迎風面的北部與東部則容易有局部地形降雨影響。

氣溫方面，林孝儒指出，中南部預測高溫約24-28度，夜低溫約18-20度，局部沿海空曠或近山平地約15-17度。北部及東部預測高溫約22-25度，夜低溫約15-18度。

林孝儒指出，周末這波東北季風增強幅度可能較大，氣溫將再進一步下降，迎風面降雨範圍也有擴大可能，預報強度不排除達冷氣團等級，這幾天可再持續觀察北方系統強度變化。