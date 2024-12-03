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北部東部今起水氣增 吳德榮：周末北台濕涼下探15度

聯合報／ 記者陳智華/台北即時報導
今起北海岸、大台北東側及東半部水氣漸增，局部短暫雨機率略提高，但西半部晴朗穩定。 本報資料照片
今起北海岸、大台北東側及東半部水氣漸增，局部短暫雨機率略提高，但西半部晴朗穩定。 本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今北海岸、大台北東側及東半部水氣漸增，局部短暫雨機率略提高，西半部仍晴朗穩定；各地白天舒適微熱、早晚涼。

今日各地區氣溫為：北部15至26度、中部14至29度、南部14至29度及東部13至30度。

吳德榮指出，明日至周五(4至6日)迎風面水氣續增，大台北及東半部有局部短暫雨的機率，新竹以南仍晴朗穩定；北台氣溫稍降、略轉涼，中南部白天微熱、早晚涼，晨間易有局部濃霧，應注意。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六(7日)至下周一(9日)「東北季風」等級冷空氣南下，北部、東半部有局部短暫雨，北台轉涼。下波冷空氣各國模式皆已調得比上波弱，台北測站最低氣溫大約只降至15度，為氣象署對冷空氣的定義中、最弱的一級，未達「大陸冷氣團」(台北測站≦14度)的標準。當然不致有上波6.6度的平地最低溫度，也不會有大範圍的低溫特報。

吳德榮 氣溫

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