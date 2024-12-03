天氣變化鼻過敏患者增 醫曝這情形已屬中重度需速就醫

近期天氣不穩定，日夜溫差大，過敏患者爆發。林口長庚醫院兒童過敏氣喘中心主任葉國偉說，近期門診中，過敏患者確實明顯增加，其中又以鼻子過敏患者較多，雖然不會致命，但對生活的影響及困擾最大，提醒患者應做好預防、治療三部曲，

葉國偉說，昨天看診時，就有學生嚴重鼻子過敏，鼻水、鼻涕直直流，讀書時光是擦鼻涕就擦不完，完全無法安心讀書，甚至還有患者鼻子過敏到無法睡覺，真的十分嚴重，如果鼻過敏情形已經影響讀書、工作、睡眠，就已算是中重度症狀，應就醫治療，以使用含有類固醇的鼻噴劑緩解症狀。

葉國偉說，為避免鼻子過敏，首先應戴口罩，以防空氣汙染、溫差過大等情形，過度刺激鼻粘膜，引發鼻子過敏，同時應要遠離二手菸、灰塵等，並建議家中相對濕度應保持在50至60％間，如果濕度過高應開除濕機，以減少塵蟎繁殖的機會，降低鼻子過敏情形。

其次，若出現鼻子過敏，當症狀輕微時，可以服用抗組織胺藥物，但病情嚴重時，就需使用含有類固醇的鼻噴劑緩解症狀；第三，若有鼻子過敏病史者，並已是慢性問題，建議季節交替時，可以採用含有類固醇的鼻噴劑進行保養，避免症狀突然爆發。

葉國偉說，含有類固醇的鼻噴劑，其中類固醇含量很低，濃度僅約為口服類固醇的1%，且是局部使用，不會出現全身性的影響，民眾不應過度緊張，依醫囑使用及調整藥物。

臨床上，不只鼻子過敏患者增加，許多小朋友也出現咳嗽等氣喘症狀，葉國偉說，這些小朋友在前一陣子，病情都控制不錯，但最近天氣不穩定，日夜溫差大，病情再度復發，提醒家長應多注意。

許多過敏患者為緩解症狀，可能會自行購買藥物使用，葉國偉說，一般來說，藥局所販售的抗組織胺等指示用藥，服用時不要過量，不會有大的副作用，但有時服藥後，鼻涕會變得比較黏稠，如果鼻涕都塞住鼻孔，有時候也不見得舒服，仍建議就醫由醫師依患者症狀給予治療藥物。

至於，有些患者會自行購買處方藥服用，葉國偉說，不鼓勵過敏患者自行購買處方藥，但如果是一時工作、生活忙碌無法回診，偶一為之，應急使用不會有太大問題，前提是患者平時有在使用該款藥物，並提醒下次回診時，務必告知醫師再進行調整，但若是完全沒有使用過該款藥物患者，切忌自行購藥服用。