越冷越開花！2生肖「大雪後」由黑翻紅 運勢爆棚

12月6日迎來節氣「大雪」，民俗專家廖大乙表示，「大雪」是倒數第4個節氣，送走大雪後，意味著今年進入尾聲，龍年犯沖的肖龍、狗者可望「越冷越開花」一掃陰霾，運勢爆棚，並建議把握大雪到冬至前，轉換氣場補運，喜迎青蛇年。

廖大乙指出，由於肖龍、狗者今年犯太歲，時運低，氣場也較弱，工作、家庭、官符等問題且易面臨考驗，但節氣大雪後，雖越來越冷，但也代表甲辰龍年影響力開始減弱，原先運勢低迷的龍、狗2生肖可望由黑翻紅，運勢爆棚，一飛沖天。

反之，明年的乙巳蛇年，五行屬木，為閏六月，且在農曆正月初六、臘月17各1個「立春」，形成「雙春閏月逢青蛇」，易有爛桃花，尤其蛇坐太歲、豬沖太歲、「偏沖」肖虎、猴者，四生肖隨青蛇年逼近，運勢逐漸走下坡，務必當心。

廖大乙建議，可把握大雪到冬至轉換氣場補運，利用這半個月多行善布施，關心親友長輩，更重要的是，好好打理儀容，剪短頭髮、多穿亮色系衣服等，並且好好反省自我，由內而外重新也從心出發，有助於轉換正能量，招來好運氣。