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越冷越開花！2生肖「大雪後」由黑翻紅 運勢爆棚
12月6日迎來節氣「大雪」，民俗專家廖大乙表示，「大雪」是倒數第4個節氣，送走大雪後，意味著今年進入尾聲，龍年犯沖的肖龍、狗者可望「越冷越開花」一掃陰霾，運勢爆棚，並建議把握大雪到冬至前，轉換氣場補運，喜迎青蛇年。
廖大乙指出，由於肖龍、狗者今年犯太歲，時運低，氣場也較弱，工作、家庭、官符等問題且易面臨考驗，但節氣大雪後，雖越來越冷，但也代表甲辰龍年影響力開始減弱，原先運勢低迷的龍、狗2生肖可望由黑翻紅，運勢爆棚，一飛沖天。
反之，明年的乙巳蛇年，五行屬木，為閏六月，且在農曆正月初六、臘月17各1個「立春」，形成「雙春閏月逢青蛇」，易有爛桃花，尤其蛇坐太歲、豬沖太歲、「偏沖」肖虎、猴者，四生肖隨青蛇年逼近，運勢逐漸走下坡，務必當心。
廖大乙建議，可把握大雪到冬至轉換氣場補運，利用這半個月多行善布施，關心親友長輩，更重要的是，好好打理儀容，剪短頭髮、多穿亮色系衣服等，並且好好反省自我，由內而外重新也從心出發，有助於轉換正能量，招來好運氣。
另，五行上，金生水、水生木、木生火、火生土、土生金，將象徵「水」的黑色老菜脯與「土」黃色新菜脯、「火」紅蘿蔔、「金」白蘿蔔、「木」的蘿蔔綠葉或其他綠色蔬菜，搭配排骨或素料湯底煮「五行相生湯」，也能透過食補養生補運。
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