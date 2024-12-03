環境部：接軌全球公約 檢討減塑目標

全球塑膠公約第五次會議（INC-5）未能針對公約內容達成共識。環境部昨天表示，這次會議雖未能取得預期成果，但全部條文將延至下次會議繼續討論，各國也期待下次會議中能取得更多共識和進展。

全球塑膠公約草案共卅二條，其中關注重點包含塑膠產品及產品添加化學品等品項納入淘汰清單及期程、塑膠產品設計提高耐用性和可再生性等；原生塑膠聚合物應訂減產目標；訂定國家級塑膠廢棄物收集率與再生率目標；制定履行公約規範的國家行動計畫等。

環境部昨舉辦INC-5會後記者會指出，各國對於草案用詞及條文有很多分歧，包括塑膠、塑膠汙染等名詞定義範疇，以及要求塑膠產品設計應考量國情和能力加強塑膠產品管理，並建立專門多邊機制作基金援助，協助發展中國家進行轉型等。因此本次會議並未如各界期待的推出正式公約，全部條文將延至下次會議繼續討論。

環境部長彭啓明說，各國在公約草案某些關鍵領域仍存在分歧，這些問題都需要更多時間協商解決，不過有關塑膠汙染的法律約束力國際文書談判，已就主席文本達成一致，該文本將作為後續會談的起點，延續至二○二五年繼續討論。

環境部資源循環署長賴瑩螢指出，公約草案談判雖未有廣大共識，但也對應了我國現行已推動塑膠資源循環五大政策方向，包括針對一次性塑膠產品如塑膠袋等分階段與對象限制或禁用、提升塑膠產品可回收性、訂定綠色設計準則和獎勵方式、強化塑膠回收及再生利用、鼓勵使用再生材料及替代材料等。

賴瑩螢表示，環境部會依據此次公約談判情形接軌國際，檢討並更新未來的減塑目標措施。