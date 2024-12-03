綠委有雜音 代孕政策大轉彎

立法院衛環委員會本周四將進行「人工生殖法部分條文修正草案」審查，國健署署長吳昭軍昨天上午表示，預告的修法版本大方向不變，但下午政策大轉彎，吳改變說法表示：「代理孕母部分將脫鉤處理」。

本報上月初獨家報導代孕立法進度，代孕者需先接受身心評估、術前雙方至少四次評估諮商，營養費及其他開銷約一百萬元，委託人需存入專戶。國健署聲稱，這是全球最嚴格代孕法規，費用不低於赴美國代孕，但擁有足夠保障。

直到昨天上午十時，吳昭軍受訪時仍強調，已將預告的修法版本送交到性別影響評估委員手上，「這是衛福部的最後一關」，開放同性伴侶、單身女性人工生殖合法，大方向不變，也將代理孕母制度納入相關規範，希望本月底前能送至行政院。

昨天上午民進黨立委林月琴召開記者會，黃秀芳、郭昱晴、黃捷、陳培瑜、張雅琳、王正旭等綠營立委疾呼，生兒育女是每位成年人的選擇，不應影響他人的權益，代理孕母關乎另一位女性的身體自主權，悖離倫理、人性尊嚴，尤其是將胎兒及代理孕母商品化。

昨天下午二時，國健署突然發布新聞稿，「衛福部預告人工生殖法修正草案期間所蒐集的六百餘則意見，其中有八成反對代孕。考量近期民間團體及民眾持續表達反對代孕，因代孕生殖涉及代孕子女、代理孕母及委託代孕者三方之權利保障與衝突，以及檢視國際禁止代孕理由，先把代理孕母脫鉤處理。」

短短數小時內政策大轉彎，吳昭軍並未多解釋，但證實之前已將「開放代理孕母」舊版本送至性別影響評估委員會進行討論，但接下來會將「代理孕母完全脫鉤」新版本送至性別影響評估委員會，還在行政處理中。吳昭軍表示，人工生殖法修正草案透過多元方式廣徵各界意見，「過去也有討論過要不要脫鉤」，最近外界意見雜多，每周均有正反意見，因此決定朝脫鉤方向討論。

長期致力代孕立法的民眾黨立委陳昭姿認為，這是執政高層以政治干預行政運作，並點名帶頭反對代孕入法的幕後推手是衛福部次長林靜儀。藍白立委將在周四衛環委員會推出立院版人工生殖法修正草案，不會讓執政黨得逞。

對於衛福部政策大轉彎，部分醫界人士說，「並不感到意外」，國健署原先將代理孕母入法，這是安全牌，但立法、修法條文需要社會共識，人工生殖法修正草案在代理孕母部分，確實有許多爭議，讓目前有共識的單身女性、女同志配偶優先入法，不無不妥。

林靜儀說，對於陳昭姿的情緒、意見，予以尊重，但是人工生殖法修正草案脫鉤代理孕母議題，完全與政治無關。