聽新聞
0:00 / 0:00

綠委有雜音 代孕政策大轉彎

聯合報／ 記者廖靜清沈能元黃婉婷／台北報導
衛福部「人工生殖法部分條文修正草案」代理孕母政策大轉彎，國健署長吳昭軍昨早稱代孕方向不變，下午卻以「爭議很大」為由，代孕部分需脫鉤處理。示意圖。記者林澔一／攝影
衛福部「人工生殖法部分條文修正草案」代理孕母政策大轉彎，國健署長吳昭軍昨早稱代孕方向不變，下午卻以「爭議很大」為由，代孕部分需脫鉤處理。示意圖。記者林澔一／攝影

立法院衛環委員會本周四將進行「人工生殖法部分條文修正草案」審查，國健署署長吳昭軍昨天上午表示，預告的修法版本大方向不變，但下午政策大轉彎，吳改變說法表示：「代理孕母部分將脫鉤處理」。

本報上月初獨家報導代孕立法進度，代孕者需先接受身心評估、術前雙方至少四次評估諮商，營養費及其他開銷約一百萬元，委託人需存入專戶。國健署聲稱，這是全球最嚴格代孕法規，費用不低於赴美國代孕，但擁有足夠保障。

直到昨天上午十時，吳昭軍受訪時仍強調，已將預告的修法版本送交到性別影響評估委員手上，「這是衛福部的最後一關」，開放同性伴侶、單身女性人工生殖合法，大方向不變，也將代理孕母制度納入相關規範，希望本月底前能送至行政院。

昨天上午民進黨立委林月琴召開記者會，黃秀芳、郭昱晴、黃捷、陳培瑜、張雅琳、王正旭等綠營立委疾呼，生兒育女是每位成年人的選擇，不應影響他人的權益，代理孕母關乎另一位女性的身體自主權，悖離倫理、人性尊嚴，尤其是將胎兒及代理孕母商品化。

昨天下午二時，國健署突然發布新聞稿，「衛福部預告人工生殖法修正草案期間所蒐集的六百餘則意見，其中有八成反對代孕。考量近期民間團體及民眾持續表達反對代孕，因代孕生殖涉及代孕子女、代理孕母及委託代孕者三方之權利保障與衝突，以及檢視國際禁止代孕理由，先把代理孕母脫鉤處理。」

短短數小時內政策大轉彎，吳昭軍並未多解釋，但證實之前已將「開放代理孕母」舊版本送至性別影響評估委員會進行討論，但接下來會將「代理孕母完全脫鉤」新版本送至性別影響評估委員會，還在行政處理中。吳昭軍表示，人工生殖法修正草案透過多元方式廣徵各界意見，「過去也有討論過要不要脫鉤」，最近外界意見雜多，每周均有正反意見，因此決定朝脫鉤方向討論。

長期致力代孕立法的民眾黨立委陳昭姿認為，這是執政高層以政治干預行政運作，並點名帶頭反對代孕入法的幕後推手是衛福部次長林靜儀。藍白立委將在周四衛環委員會推出立院版人工生殖法修正草案，不會讓執政黨得逞。

對於衛福部政策大轉彎，部分醫界人士說，「並不感到意外」，國健署原先將代理孕母入法，這是安全牌，但立法、修法條文需要社會共識，人工生殖法修正草案在代理孕母部分，確實有許多爭議，讓目前有共識的單身女性、女同志配偶優先入法，不無不妥。

林靜儀說，對於陳昭姿的情緒、意見，予以尊重，但是人工生殖法修正草案脫鉤代理孕母議題，完全與政治無關。

代理孕母 國健署 衛福部

延伸閱讀

綠委反對討論代理孕母 陳昭姿：沒有討論沒有民主

人工生殖修法草案 國健署：與代理孕母脫鉤

代理孕母脫鉤處理？ 國健署：修正法案還在「這一關」

子宮頸癌篩檢升級 公費HPV檢測2025年開放3年齡適用

相關新聞

綠委有雜音 代孕政策大轉彎

立法院衛環委員會本周四將進行「人工生殖法部分條文修正草案」審查，國健署署長吳昭軍昨天上午表示，預告的修法版本大方向不變，...

環境部：接軌全球公約 檢討減塑目標

全球塑膠公約第五次會議（INC-5）未能針對公約內容達成共識。環境部昨天表示，這次會議雖未能取得預期成果，但全部條文將延...

健康主題館／腎臟病患者必看 營養師的磷鉀飲食指南

台灣慢性腎臟病人口已突破200萬，平均每8位成人就有1人受到影響，需要透析治療（洗腎）來維持生命。對於腎友來說，飲食控制...

每日飲食健康嗎？ 「紅綠燈」幫你檢查

林小姐覺得自己每日飲食營養又健康，早餐培根三明治+無糖豆漿，午餐炸雞腿便當，晚餐牛肉麵，每天各喝1杯500㏄手搖飲及柳丁...

健康你我他／喵星人的陪伴 讓空巢期不孤獨

Moya是個乖巧的小男孩，我閱讀寫作時，牠會安靜地趴在一旁休憩，當我起身活動時，牠則會睜開惺忪的雙眼抖擻精神，然後亦步亦...

冬季進補 中醫師：四神湯若缺料沒功效

冬季是進補的最佳時機，此時人體陽氣內斂，適合透過食補提高抵抗力，中醫師周亞錚表示，食補講究因時、因地、因人而異，選對適合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。