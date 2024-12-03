全球塑膠公約難產 環長：不推遲減塑立場

全球塑膠公約難產，環境部長彭啓明昨（2）日表示，台灣減塑、限塑立場不因此推遲，明年將訂出2035年新減塑目標。

全球塑膠公約第五次會議經過一周討論，由於歐盟與產油國意見分歧，仍未獲得共識，預計明年將繼續開會討論，環境部昨日召開記者會，說明此次會議觀察、及台灣政策因應。

彭啓明昨日表示，透過釜山會談，談判代表在條約文本結構和要素上取得更大共識，並加深對各國立場與共同挑戰的理解，但顯而易見的是，在某些關鍵領域仍然存在分歧，這些問題需要更多時間來協商解決；有關塑膠汙染（包括海洋環境中的塑膠汙染）的法律約束力國際文書談判已就「主席文本」達成一致，這份文本將作為後續會談起點。

彭啓明指出，從此次會議相關附件可觀察國際間注意到的細節，包括各國對於氣球塑膠棒、一次性塑膠吸管、飲料塑膠攪拌棒、一次性塑膠餐具、塑膠棒柄棉花棒、一次性塑膠購物袋、刻意添加塑膠微珠的沖洗型化妝品與個人護理用品、玩具與兒童產品以及食物接觸材料等都規劃於2030年代展開減塑或限塑。

值得注意的是，包含塑膠材質的香菸濾嘴也入列，彭啓明表示，台灣也會持續觀察並參考納入，預計明年上半年邀集公民團體定義出台灣減塑時程及新里程碑。

此次公約談判雖未獲共識，環境部資源循環署長賴瑩瑩強調，從談判情形也有五大觀察重點，包括避免不必要消費及促進再使用、改善塑膠產品可回收性、以二次料及可再生材料替代原生塑膠、加強塑膠回收及再生、與減少塑膠造成的環境垃圾及環境破壞。