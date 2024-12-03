聽新聞
0:00 / 0:00

冬季進補 中醫師：四神湯若缺料沒功效

聯合報／ 記者林則澄／台北報導
四神湯是平補脾胃的藥膳，適合全家大小食用。本報資料照片
四神湯是平補脾胃的藥膳，適合全家大小食用。本報資料照片

冬季是進補的最佳時機，此時人體陽氣內斂，適合透過食補提高抵抗力，中醫師周亞錚表示，食補講究因時、因地、因人而異，選對適合的食材和藥膳進補，能達到強身健體的效果。不過食補並非人人適合，宜由中醫師評估、了解自身體質，適當進補才能真正發揮功效。常見的冬令食補，例如四神湯、十全大補湯、當歸羊肉湯、養生茶飲等。

食補應隨季節變化調整，周亞錚說，冬季適合溫補，春夏季則以清補、潤補為主，且進補應適量；藥膳分為溫補、平補、涼補（清補），「虛寒則溫補，不虛則平補，燥熱則清補。」建議民眾進行食補時，需據個人體質選擇適合的食材和藥膳，避免盲目進補導致不適或加重病情。

常見4種冬令食補

1.四神湯：由山藥、茯苓、芡實、蓮子組成，是平補脾胃的藥膳，適合全家大小、不分季節食用。為了減少藥味和提升口感，小吃店的四神湯則多以薏仁取代芡實，或僅使用薏仁與豬小腸煮湯，較無進補之效，購買時宜稍加區別。

2.十全大補湯：由當歸、熟地、白芍、川芎、人參、白朮、茯苓、甘草、黃耆、肉桂、生薑、大棗組成，是強效的溫補氣血、滋陰升陽的藥膳，適用於體質虛弱、頭暈目眩、消瘦乏力等體寒者食用，適合冬季食補，若是體質偏燥熱者則較不適合食用。

3.當歸羊肉湯：由當歸、人參、黃耆、生薑、羊肉組成。羊肉具益氣補虛、溫中暖下功效，對於體寒怕冷、容易疲勞的人有益。羊肉湯能夠幫助驅寒暖身，增強抵抗力。此食補偏溫，若是體質偏燥熱者不適合食用。

4.養生茶飲：可用黃耆、紅棗、枸杞組成溫和的養生茶。黃耆具有補氣固表作用，紅棗養血安神，枸杞補肝腎明目。此藥飲口感甘甜，適合日常飲用，能夠增強體質、提升免疫力。

中醫 醫師 食材

延伸閱讀

侯怡君挺尪一人尬兩角 蕭大陸神預言全中

節氣「大雪」報到 醫：當歸生薑羊肉湯溫補養氣

冬季宜進補！中醫師揭小吃店四神湯「缺料」功效打折扣

進補喝四神湯有用？ 中醫曝常見2煮法 效果有限

相關新聞

綠委有雜音 代孕政策大轉彎

立法院衛環委員會本周四將進行「人工生殖法部分條文修正草案」審查，國健署署長吳昭軍昨天上午表示，預告的修法版本大方向不變，...

環境部：接軌全球公約 檢討減塑目標

全球塑膠公約第五次會議（INC-5）未能針對公約內容達成共識。環境部昨天表示，這次會議雖未能取得預期成果，但全部條文將延...

健康主題館／腎臟病患者必看 營養師的磷鉀飲食指南

台灣慢性腎臟病人口已突破200萬，平均每8位成人就有1人受到影響，需要透析治療（洗腎）來維持生命。對於腎友來說，飲食控制...

每日飲食健康嗎？ 「紅綠燈」幫你檢查

林小姐覺得自己每日飲食營養又健康，早餐培根三明治+無糖豆漿，午餐炸雞腿便當，晚餐牛肉麵，每天各喝1杯500㏄手搖飲及柳丁...

健康你我他／喵星人的陪伴 讓空巢期不孤獨

Moya是個乖巧的小男孩，我閱讀寫作時，牠會安靜地趴在一旁休憩，當我起身活動時，牠則會睜開惺忪的雙眼抖擻精神，然後亦步亦...

冬季進補 中醫師：四神湯若缺料沒功效

冬季是進補的最佳時機，此時人體陽氣內斂，適合透過食補提高抵抗力，中醫師周亞錚表示，食補講究因時、因地、因人而異，選對適合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。