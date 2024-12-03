冬季進補 中醫師：四神湯若缺料沒功效

冬季是進補的最佳時機，此時人體陽氣內斂，適合透過食補提高抵抗力，中醫師周亞錚表示，食補講究因時、因地、因人而異，選對適合的食材和藥膳進補，能達到強身健體的效果。不過食補並非人人適合，宜由中醫師評估、了解自身體質，適當進補才能真正發揮功效。常見的冬令食補，例如四神湯、十全大補湯、當歸羊肉湯、養生茶飲等。

食補應隨季節變化調整，周亞錚說，冬季適合溫補，春夏季則以清補、潤補為主，且進補應適量；藥膳分為溫補、平補、涼補（清補），「虛寒則溫補，不虛則平補，燥熱則清補。」建議民眾進行食補時，需據個人體質選擇適合的食材和藥膳，避免盲目進補導致不適或加重病情。

常見4種冬令食補

1.四神湯：由山藥、茯苓、芡實、蓮子組成，是平補脾胃的藥膳，適合全家大小、不分季節食用。為了減少藥味和提升口感，小吃店的四神湯則多以薏仁取代芡實，或僅使用薏仁與豬小腸煮湯，較無進補之效，購買時宜稍加區別。

2.十全大補湯：由當歸、熟地、白芍、川芎、人參、白朮、茯苓、甘草、黃耆、肉桂、生薑、大棗組成，是強效的溫補氣血、滋陰升陽的藥膳，適用於體質虛弱、頭暈目眩、消瘦乏力等體寒者食用，適合冬季食補，若是體質偏燥熱者則較不適合食用。

3.當歸羊肉湯：由當歸、人參、黃耆、生薑、羊肉組成。羊肉具益氣補虛、溫中暖下功效，對於體寒怕冷、容易疲勞的人有益。羊肉湯能夠幫助驅寒暖身，增強抵抗力。此食補偏溫，若是體質偏燥熱者不適合食用。

4.養生茶飲：可用黃耆、紅棗、枸杞組成溫和的養生茶。黃耆具有補氣固表作用，紅棗養血安神，枸杞補肝腎明目。此藥飲口感甘甜，適合日常飲用，能夠增強體質、提升免疫力。