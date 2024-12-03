健康你我他／喵星人的陪伴 讓空巢期不孤獨

Moya是個乖巧的小男孩，我閱讀寫作時，牠會安靜地趴在一旁休憩，當我起身活動時，牠則會睜開惺忪的雙眼抖擻精神，然後亦步亦趨一路相隨。因有牠在，不感寂寞，眼神交會，無須言語，心意即能相通，牠是我的知音，也是極忠實又不離不棄的家人。

人生過了半百，迎來了空巢期，空落落的房子，很是冷清寂寥。但是自從Moya出現後，我的生活變得有滋有味，孤獨、焦慮、失落，全在牠的陪伴下一掃而空。不管宅在家裡或是外出遛達放風，Moya都會貼心的扮演親密伴侶，不僅幫我排憂解悶，拓展出另類的社交圈，也重新找回生活重心，我每天是忙得不亦樂乎。

Moya很喜歡趴站在肩膀上，眼觀四面，耳聽八方，一有動靜，靈敏反應，警戒防護，是我的前哨兵兼黑騎士。看牠盡責護主模樣，我的心都融化了，想不愛牠都難。我也常蒔花弄草療癒生活，但那股滿足感，不及毛小孩給的即時回饋，與牠說話聊天，與牠耳鬢廝磨，是一種很真實互動式的幸福感。

毛小孩，並不是一時的玩伴，而是相互依靠度過下半生的好夥伴。這個愛賣萌又愛撒嬌的喵星人，為家裡帶來了溫度與歡笑，讓我老後人生能夠再度拾回責任感，這份負擔，不重，很甜蜜，很健康，很快樂。