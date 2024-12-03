電池充換站日增 民代憂心火警

加油站、便利商店及騎樓附設電池戶外交換站日增，高雄、台南均發生過火災，高雄全市約800處充換站，民代不滿官方掌握與實際數據差很大，有充換站環境雜亂且無滅火器，不用接受審查及管理，可能成為安全破口！高市府昨要求經發局盤點，台南市府已早一步研擬作業規範，準備納管。

今年5月高雄市中正四路加油站附設電池充換站在無人使用下突然爆炸起火，所幸未波及加油站；台南市2021年1月及6月，健康路二段及海安路三段電池交換站也發生火警。

高市議員張博洋指出，電動機車市占率提高，建築、消防或公寓大廈管理條例都未明確規範，業者設充換站只須依電業法向台電申請即可！經發局調閱資料得知全市約350站，但據兩大業者手機APP統計，全市有800站之多；今年已40多起電動機車起火事件，令人憂心。

消防局長王志平回應，戶外換電站不屬消防法規範疇，無法要求申報及行政檢查，希望納管列入正式法規。副市長羅達生表示會請經發局盤查，檢討戶外充換電站設置是否需要強化規範。

「台北有的安全規範我們沒有，台北有的安全風險我們全都有」，張博洋批評，有些充換站旁邊滿易燃物，相當危險。目前桃園市環保局依分類納管，北市要求業者向產業局申請，高雄也應訂定交換電站設置規範，明定主管機關及專責窗口，要求業者定期做消防、電器、電線安檢，並投保責任險。

台南市經發局表示，台南市電動機車插座型充電站，公有194站、民有398站，換電站部分，Gogoro共298站、光陽則181站，共計479站。目前正研擬「台南市電動運具充（換）電場所用電安全規範」，要求充換電場所必須委託合格電機技師或電氣承裝業施作；應設緊急斷電開關，並依法向台電公司及經發局提報自主維護管理計畫。台南市消防局則指，已針對戶外電池交換站造冊，供各轄區分隊進行電池交換站搶救演練。