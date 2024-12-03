觀光補助快用完 花蓮住房率僅3成

花蓮觀光歷經○四○三地震後重創，為延長旅客於花蓮停留天數，交通部觀光署推出三點○PLUS方案，單月最高可補二五○○元，但花蓮住房率仍未顯著提高，住房率僅從第二季的約一成增加到第三季的三成，編列的八點一五億都已用逾八成，但住房率仍在低檔。

觀光署統計，今年前九月旅館業平均房價二九四三元，較去年同期的二九七三元略減，而旅館業住房率為百分之四十八點三三，較去年同期的百分之四十九點八四也略減，推測主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致。

其中花東連續受地震、颱風、旅客信心不足影響，花蓮今年第二季客房住用率僅一成，第三季雖逐步恢復為二至三成。觀光署旅宿組長曹逸書說，花蓮第三季客房住用率逐漸回溫，若以每人最高補助二五○○元計算，還有四萬人可獲補助。

不過，客房住用率不到三成，仍在低檔。當地業者表示，目前可看到些微人潮，但對於復甦花蓮觀光經濟遠遠不夠，希望能持續補助到明年夏天前。城市科大觀光系助理教授李奇嶽說，建議交通部應盡早規畫後續補助計畫，並提早宣布，讓民眾能提前安排國旅行程。