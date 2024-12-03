聽新聞
0:00 / 0:00

觀光補助快用完 花蓮住房率僅3成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

花蓮觀光歷經○四○三地震後重創，為延長旅客於花蓮停留天數，交通部觀光署推出三點○PLUS方案，單月最高可補二五○○元，但花蓮住房率仍未顯著提高，住房率僅從第二季的約一成增加到第三季的三成，編列的八點一五億都已用逾八成，但住房率仍在低檔。

觀光署統計，今年前九月旅館業平均房價二九四三元，較去年同期的二九七三元略減，而旅館業住房率為百分之四十八點三三，較去年同期的百分之四十九點八四也略減，推測主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致。

其中花東連續受地震、颱風、旅客信心不足影響，花蓮今年第二季客房住用率僅一成，第三季雖逐步恢復為二至三成。觀光署旅宿組長曹逸書說，花蓮第三季客房住用率逐漸回溫，若以每人最高補助二五○○元計算，還有四萬人可獲補助。

不過，客房住用率不到三成，仍在低檔。當地業者表示，目前可看到些微人潮，但對於復甦花蓮觀光經濟遠遠不夠，希望能持續補助到明年夏天前。城市科大觀光系助理教授李奇嶽說，建議交通部應盡早規畫後續補助計畫，並提早宣布，讓民眾能提前安排國旅行程。

花蓮 觀光署

延伸閱讀

0206震後花蓮吉安溪橋改建動土 拚115年11月底完工

花蓮男子自撞分隔島車頭遭撞爛 副駕婦人頭胸傷重不治

趕快曬太陽！ 賈新興：明天起北北基宜太陽缺席

花蓮受災仍待恢復 穩僱訓練獎勵延至明年6月底

相關新聞

綠委有雜音 代孕政策大轉彎

立法院衛環委員會本周四將進行「人工生殖法部分條文修正草案」審查，國健署署長吳昭軍昨天上午表示，預告的修法版本大方向不變，...

防行人地獄 大車轉彎須指差確認

各地路口車禍不斷，行人甚至在斑馬線上喪命。交通部長陳世凱昨表示，針對大客車、大貨車強制要求在路口轉彎前停等，並且要做「指...

環境部：接軌全球公約 檢討減塑目標

全球塑膠公約第五次會議（INC-5）未能針對公約內容達成共識。環境部昨天表示，這次會議雖未能取得預期成果，但全部條文將延...

基北北桃減碳存摺 明年推兌換制

基北北桃推動「我的減碳存摺」行動，明年將推「兌換制」，減碳20公斤可兌換雙北5公升專用垃圾袋、超商咖啡等。北市副市長李四...

代孕政策轉彎／立委怒批：三度民調竟輸給網軍

衛福部以「爭議性過大」為由，將代理孕母拖鉤處理，民眾黨立委陳昭姿對此以「痛心疾首」形容心情，直言執政黨以政治干擾公務體系...

代孕突喊停 醫師：作法不敢苟同

衛福部「人工生殖法部分條文修正草案」政策轉彎，將代理孕母脫鉤，台大醫院婦產部生殖醫學中心主任、台灣生殖醫學會常務理事陳美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。