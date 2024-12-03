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基北北桃減碳存摺 明年推兌換制

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北北基桃副市長昨同台出席活動。記者邱書昱／攝影
北北基桃副市長昨同台出席活動。記者邱書昱／攝影

基北北桃推動「我的減碳存摺」行動，明年將推「兌換制」，減碳20公斤可兌換雙北5公升專用垃圾袋、超商咖啡等。北市副市長李四川分享，去年赴東京參與城市首長會議，知事小池百合子請大家把領帶西裝脫下，不應穿西裝吹冷氣，減碳從生活做起。

「我的減碳存摺」昨天舉辦第二季企業頒獎典禮，北北基桃副市長同台。李四川說，目前活動參與人數已破32萬人、減碳量累計逾2.7萬公噸，內科有110家企業響應。

基隆市副市長邱佩琳說，減碳存摺活動有2成基隆通勤族加入，每月貢獻每人6公斤碳排，基隆市府預計明年起逐步採購123輛電動公車、加設40個充電樁，也和海洋大學合作，攜手在地企業。

新北市府持續推動自行車等通勤綠廊，已布建114公里串連北北桃三市，新北市副市長陳純敬說，碳排存摺目前有新店寶高園區加入，新北產業園區、土城及汐止等園區也會鼓勵投入。

桃園市副市長賴熟華表示，去年1200定期票受惠最多是桃園市，有近20萬民眾往返雙北工作，現持續推廣綠運輸，希望50萬名開車族也能加入行列，2030年目標是減碳400萬噸。

存摺 減碳

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